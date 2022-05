FC Písek – Králův Dvůr 2:1 (1:1)

Branky: 44. a 76 Koreš – 11. Kraus. ŽK: 2:3 (Hrachovec, Sajtl – Holý, Osvald, Kabele). Diváci: 186. Rozhodčí: Vitvar – Pilný, Matějka.

Písek: Satrapa – Sajtl, Běloušek, Němeček, Kotrba – Hrachovec (93. Petr), Volf – Kalousek (89. Hadáček), Koreš, Mašek (68. Kulík) – Stejskal (46. Belej).

Miroslav Grobár, vedoucí FC Písek: "Musím říci, že to byl opravdu velmi dobrý fotbal. Přijel kvalitní soupeř, všichni o sobě dobře věděli. Dostali jsme se po deseti minutách do problému, kdy soupeř krásnou střelou do šibenice otevřel skóre. Nádherná rána, se kterou neměl šanci gólman něco dělat. Naštěstí se nám podařilo do šatny vyrovnat Štěpánem Korešem. Ve druhém poločase přidal Štěpán čtvrt hodiny před koncem druhý gól a v závěru při nás stálo obrovské štěstí. Přežili jsme jednu stoprocentní šanci a dvě břevna soupeře. Tlak soupeře byl enormní, ale poprvé na jaře nám doma přálo štěstí a zvítězili jsme. Oba celky chtěly hrát, nebyl tam žádný zaparkovaný autobus před vápnem. Byla to taktická bitva ve vysokém tempu a na vysoké úrovni. My zkrátka dali dva góly, soupeř jen jeden. Zachránila nás sice dvakrát konstrukce, ale na to se již po zápase nikdo neptá. Jsme šťastní za tři domácí body body."

Divize A

Sokol Lom – FK Jindřichův Hradec 1:2 (1:2)

Branky: 38. (pen.) Musiol – 2. a 34. Toman. ŽK: 3:3 (Grobár, Frizoni, Musiol – Mischnik, Šakrda, Fical). Rozhodčí: Vnuk – Nejedlo, Zoufalý. Diváci: 120.

Lom: Matoušek – Madar (75. M. Rabiňák), Mácha, Vysušil (58. Kavka) – Novák, Slavík, Šimák, Grobár, Janů – Musiol, Frizoni.

J. Hradec: Hňup – Blažek, Škarda, Koktavý, Šmíd, Vaš – Waník, Mischnik, F. Votava (83. Králíček), Distel (87. Fical) – Toman (67. Strejček).

Lukáš Zeman, trenér Lomu: „Hned v první minutě jsme po chybě inkasovali. Pak jsme byli herně lepší a fotbalovější, ale v zakončení jsme se do žádných výraznějších šancí nedostávali. Když už tam nějaké střelecké možnosti byly, tak jsme z nich nedokázali trefit branku. Soupeř pak přidal druhý gól, na který jsme brzy reagovali z penalty. Musím říct, že ve druhém poločase byla tentokrát na hráčích vidět enormní snaha s nepříznivým výsledkem něco udělat, ale chybí nám už i kus štěstí. Míče se k nám neodrážejí, nedáme žádný ušmudlaný gól, který by nás dokázal nakopnout. Nezbývá nám, než každý z těch posledních šesti zápasů odmakat a věřit, že se to zase zlomí v náš prospěch a budeme mít z fotbalu radost. Pravdou je, že nás teď čekají ti silnější soupeři, se kterými to budou jiné zápasy, a nebudeme muset dobývat jejich vápno. Možná nám to bude svědčit lépe.“

Roman Lukáč, trenér J. Hradce: „Nakopl nás rychlý gól už ve druhé minutě, který zaznamenal Toman po rychlém brejku, což byl náš záměr, takto hrát, a docela se nám to dařilo. Za tohoto stavu sudí nepískl jasnou penaltu v náš prospěch, ale ve 34. minutě jsme přidali druhou trefu, když se opět prosadil Toman. V závěru první půle naopak rozhodčí posoudil náš zákrok ve vápně jako nedovolený a Lom z pokutového kopu snížil. Po změně stran jsme se pochopitelně více zaměřili na defenzivu a zvládli jsme to se ctí, neboť jsme domácí do vyložené příležitosti nepustili. Soupeř měl sice nějaké hlavičky, ale ty se nedají označit za gólové šance. Náskok jsme udrželi až do konce a připsali si velmi důležité vítězství v cestě za záchranou divize. Kluci hráli týmově, zodpovědně, příkladně bojovali. Musím je pochválit.“

Otava Katovice – SENCO Doubravka 2:1 (2:0)

Branky: 9, Uher, 45. Požárek – 85. Roubal. ŽK: 1:2 (D. Bálek – Roubal, Krejčí). Diváci: 250. Rozhodčí: Štefan – Fišer, Novotný.

Katovice: Švehla – Hnídek, Cibulka, Janoch, Motl – Repa, Kadula, Kotrba, L. Bálek (71. D. Bálek), – Uher (90. Květoň) – Požárek (81. Pavlovič).

Přemysl Šroub, trenér Katovic: "Vyhráli jsme, smázli jsme porážku z Chebu a doufám, že i výkonem potěšili fanoušky. Ale nebyl to jednoduchý zápas. Doubravka potvrdila svou kvalitu a strachovali jsme se o výsledek až do konce. Spálili jsme plno šancí. Byly tak tutovky z malého vápna, gólman Doubravky to vychytal perfektními zákroky. Výsledek měl být jednoznačnější a měl být klid. Měli jsme ve druhém poločase přidat pojistku na tři či čtyři nula. Nikdo by se asi nedivil. Pak přišla pět minut před koncem přesná střela na 2:1 a najednou bylo soupeře plné hřiště. Jsem rád, že jsme ten závěr utkání ubránili."

Dynamo České Budějovice B - Český lev-Union Beroun 6:0 (2:0)

Branky: 38., 76. a 81. (pen) Malecha, 18. a 89. Hais, 70. Bečvář z pen. ŽK: 1:1 (Pařízek – Knyazev). Diváci: 60. Rozhodčí: Kříž – Duda, Mazanec. Dynamo B: Kerl – Šimoník (88. Matuška), Brabec, Bízek, Pineau – Pravda, Pařízek, Malecha – Polanský (75. Šestauber), Hais, Bečvář (80. Trmal).

Dušan Žmolík, trenér Dynama B: „Byl to zápas s podobným průběhem jako ve většině našich předchozích utkáních, akorát s tím rozdílem, že tentokráte jsme svou herní převahu dokázali vyjádřit i brankami. Po celý zápas jsme měli hru ve své moci, soupeř vážněji zahrozil snad jen jednou, kdy náš stoper podklouzl, ale brankář Kerl si s tím výborně poradil. Přestože to bylo ještě za stavu 1:0, nemyslím si, že by to mělo na zápas nějak výrazný vliv, Beroun podle mého názoru na změnu obrazu hry neměl potřebnou kvalitu. My jsme vedle půltuctu gólů ještě dvakrát trefili břevno a k tomu i obě tyčky. Třemi góly a nastřeleným břevnem se blýskl Malecha, jenž ale ve většině západů patří k tahounům našeho mužstva. Sezonu si prodloužil ligista Dan Hais, jenž odehrál celý zápas a byl na hišti samozřejmě znát. Tahem na bránu i tím, jak ho spoluhráči mohli nacházet centrovanými míči, protože většinou byl tam, kdy by hrotový útočník měl být. Sám dal dva góly, první a poslední, trefil břevno i tyčku, byly na nej zapískány dvě penalty. Ale pochvala patří všem, bylo vidět, že se fobalem baví. S výkonem celého mužstvu tentokráte plná spokojenost!“

Robstav Přeštice – Spartak Soběslav 2:1 (1:0)

Branky: 24. Mudra, 75. Kraml – 87. Vaněk. ŽK: 0:2 (Boháč, Hoffmann). Rozhodčí: Kyncl – Doubek, Suchánek. Diváků: 150.

Soběslav: Dudák – Pavlík, Zeman, Boháč, Hromada – Podhradský (69. Dvořák), Bouchal, Hoffmann, Vaněk – Kutner (77. M. Mazouch), Hájek.

Radek Hajič, trenér Soběslavi: „Musím říct, že bod nebyl úplně daleko. Na druhé straně není nejmenších pochyb o tom, že jsme potkali suverénně nejlepšího soupeře z naší divizní skupiny. Nechci říct, že jsme byli konstantně devadesát minut pod tlakem, ale Přeštice byly po celý zápas lepším týmem. My jsme hráli to své, na co máme. Snažili jsme se být pozorní vzadu a fungovalo to docela dobře. Klukům jsme ale kladli na srdce, že budou rozhodovat chyby, a právě dvě takové předcházely oběma domácím gólům. Nebylo to nic velkého; jednou jsme chybovali v našem vápně, jedna v poli a soupeř to zkušeně zužitkoval. I my jsme si ale vytvořili dvě dobré šance. V první půli měl dobrou pozici Aleš Kutner a za stavu 1:0 Tadeáš Hájek z malého vápna přestřelil branku. Tam jsme byli asi nejblíže tomu, abychom si na bod sáhli. Na konci dal Filip Vaněk krásný gól, ale pak už jsme tam nic neměli. I přes porážku musím kluky pochválit, zápas odmakali a s ohledem na nejbližší domácí zápas s Katovicemi jsme herně zůstali na solidní vlně.“