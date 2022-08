FC Písek - Slavia Karlovy Vary 0:5 (0:4)

Branky: 10. a 28. Ede, 25. Červený, 36. Vyleta, 58. M. Matoušek. ŽK: 1:0 (38. Malý). Diváci: 300. Rozhodčí: Švagr – Dohnal, Ježek.

FC Písek: Satrapa – Malý (46. Stejskal), Běloušek, Němeček, Kotrba (40. Vlčekj) – Jansa (40. Belej), Vokurka – Kalousek (74. Hendrych), Koreš, Voráček (83. S. Novák) – Bicenc.

Milan Nousek, trenér FC Písek: "První gól jsme dostali po jasném neuhlídání soupeřova hráče. Zápasy rozhodují maličkosti a my jsme v nich horší. Dostaneme tím soupeře na koně a snažíme se o překot zvrátit situaci místo toho, abychom pokračovali s rozmyslem. Soupeř nás trestá z rychlých brejků, které ze strany Varů byly smrtící. Za stavu 0:2 na mužstvo dolehne tíha z nepovedených předešlých zápasů. Najednou pociťujete hrozný zmar. Nic nevychází, neodráží se k vám míče, všude jste druzí, nestačí vám ani bojovnost. Snažíte se, ale nic vám nejde naproti, spíše naopak. Jsme v takovém rozpoložení, že opakovaně trefujeme gólmana."

Dukla Praha B - SK Dynamo České Budějovice B 2:1 (2:0)

Branky: 7. a 35. Hrubeš – 56. Bastl. ŽK: Hudec – Šimoník. Diváci: 100. Rozhodčí: Bohata – Pekař, Linhart. Dynamo ČB B: Luksch – Šimoník, Brabec, Böhm, Vais – Bečvář (46. Hák), Malecha, Krch (90. + 2 Pravda) – Polanský (72. Pineau), Hais (46. Prášek), Bastl.

Dušan Žmolík, trenér Dynama B: „Úplně zbytečná porážka, tím víc nás to mrzí. Zápas měl podobný průběh jako předchozí domácí duely s Pískem a Domažlicemi, opět jsme měli spoustu šancí, bohužel jsme dali jen jeden gól, a to nestačilo ani na bod. Dle mého názoru se hrál zajímavý fotbal, i proto, že za obě mužstva většinou hrají hodně mladí hráči. My jsme museli v zápase dotahovat dvoubrankové manko, a když jsme v začátku druhého poločasu konečně jednu ze svých příležitostí proměnili a snížili na 1:2, věřil jsem, že ještě můžeme výsledek otočit. Bohužel se to nepodařilo, ale doufám, že v neděli doma se Sokolovem tu smůlu prolomíme.“

Divize

SK Tochovice – Slavoj Český Krumlov 4:2 (2:1)

Branky: 13., 66. a 87. Sirotek, 28. Jendruščák – 40. Vávra, 74. Kuna. Rozhodčí: Lafek – Polena, Machýček. ŽK: 0:3. Diváci: 100.

Č. Krumlov: Beránek – Trmal, Kabele, Švec - Kolář (46. Vančura), Svoboda (35. Matuška), Kuna, Vávra, Novák – Vaněk (75. Kordík), Růžička (54. Parakhnenko).

Václav Domin, trenér Českého Krumlova: „Upřímně, chovali jsme se jako naivní nováček, který si jde jen tak zahrát fotbal. Tochovice nás předčily v rychlosti i agresivitě, navíc jsme chvílemi propadali ve středu hřiště, čehož soupeř během necelé půlhodiny dvakrát dokonale využil. Do přestávky jsme dokázali snížit zásluhou Vávry, který dostal od Vaňka kolmou přihrávku mezi beky a prosadil se střelou podél gólmana. Po změně stran jsme provedli nějaké korektury a prostřídali, naše hra se zlepšila a domácí jsme zatlačili. Paradoxně jsme v té době po chybě inkasovali třetí gól. Čtvrt hodiny před koncem vykřesal naději krásnou střelou zpoza vápna Kuna a v 85. minutě měl na noze vyrovnání Kordík, který obešel i brankáře, ale domácí obránci stačili slabou střelu vykopnout z opuštěné branky. Bohužel, vzápětí platilo nedáš , dostaneš, neboť Tochovice z následného brejku skórovaly počtvrté a bylo rozhodnuto. Hlavně v prvním poločase jsme se chovali jako na výletě. Pokud mám někoho vyzdvihnout, tak brankáře Beránka, který zlikvidoval ještě tři čtyři tutovky. Budeme si muset popovídat a dobře se připravit na příbramské béčko.“

Sokol Lom – SK Hořovice 0:1 (0:0)

Branky: 48. Rydval vlastní. Rozhodčí: Toucha – Eibl, Lovětínský. ŽK: 2:2 (Grobár, Kučera – Puchmert, Wacker). Diváků: 120.

Lom: Pecháček – Madar (83. Škarda), Vávra, Rydval, Mácha - Slavík, Grobár (67. Kučera), Kubovský, Skopec, Coufal (58. Tauber) – Musiol.

Martin Bárta, trenér Lomu: „Pokud budeme hrát stejně jako dnes, nemůžeme uspět v žádném zápase. Hráči Hořovic byli důraznější, měli lepší pohyb a my jsme byli u všeho později. Abychom si doma za celý zápas vypracovali jen jednu šanci, to je strašně málo. Musím říct, že vítězství soupeře je zasloužené, ale odvezl si ho hlavně kvůli tomu, že jsme mu ho svým výkonem sami umožnili.“

Spartak Soběslav – Otava Katovice 3:0 (1:0)

Branky: 39. Vaněk, 49. Boucník, 81. Hájek. ŽK: 0:2 (Sládek, L. Bálek). ČK: 1:0 (89. Podhradský). Diváci: 236. Rozhodčí: Lovětínský – Tupý, Izugrafov.

Soběslav: Červenec – Zeman, Bouchal, Kubart, Větrovský – Pavlík (69. D. Vaněk), Hoffmann, Boucník (69. Mazouch), F. Vaněk (82. Podhradský) – Kutner (90. Hromada) – Hájek (82. Vrána).

Katovice: Provazník – Cibulka, Kostka, Janoch, Motl (74. Rejšek) – L. Bálek (74. Habor), Kotrba, Sládek (67. Květoň), Štěch – Uher – Požárek (60. D. Bálek).

Radek Hajič, trenér Soběslavi: „S výsledkem jme samozřejmě spokojeni, jsou to pro nás výborné tři body. Nerodily se vůbec jednoduše. Katovice byly ve vstupu do zápasu lepším týmem a my se dostali do hry až tak zhruba po pětadvaceti minutách, kdy dal Filip Vaněk po přihrávce Aleše Kutnera krásný gól. Z celkového pohledu byl první poločas vyrovnaný. Myslím si, že druhou půli už jsme zvládli v pohodě a hlídali si to, k čemuž nám samozřejmě pomohl i druhý gól Boucníka. Soupeř se pak dál snažil s výsledkem něco udělat, ale my už jsme si vítězství pohlídali. Nakonec jsme ještě přidali třetí gól Hájkem po hezké akci a vytvořili si pak i spoustu dalších šancí. Výhru jsme věnovali Aleši Kutnerovi, kterému se narodila dcerka. Jen je potřeba, abychom to teď dokázali prolomit i v zápasech venku.“

Přemysl Šroub, trenér Katovic: "Paradoxně jsme tentokrát sehráli asi nejlepší náš zápas na soběslavském hřišti, přesto jsme výsledkově opět propadli. V první půli jsme byli lepším týmem, tlačili se do brány soupeře, měli řadu standardek i brejkových situací, ale Soběslav nás tradičně potrestala po rychlém brejku. Do toho se dostal Vaněk a proměnil. Na to jsme hráče upozorňovali, ale opět jsme to neubránili. Domácí prakticky ze druhé střely na bránu dali gól. My žádný, a tak se šlo do kabin za stavu 1:0 pro domácí. V kabině jsme si řekli, jak to chceme hrát, ale hned po pár minutách jsme dostali druhý gól. Museli jsme to celé přeskupit a již v tom byl chaos. Na konci jsme dostali už brejku do otevřené obrany, kdy jsme hráli vabank, třetí gól."