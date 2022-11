FC Písek – Povltavská FA 1:0 (0:0)

Branka: 81. Němeček. ŽK: 4:2 (Malý, Voráček, Sajtl, Koreš – Lanc, Jakobovský). Diváci: 160. Rozhodčí: Doubrava – Zoufalý, Šafránková.

FC Písek: Satrapa – Vokurka, Musa, Běloušek, Malý (62. Kotrba) – Sajtl (90. Novák), Němeček (82. Vlček)– Kalousek, Koreš, Voráček (90. Hendrych) – Belej (62. Bicenc).

Milan Nousek, trenér Písku: "Bylo to velice těžké utkání. Povltavská si přijela pro bod a snažila se po celou dobu bránit. Soupeř měl dobře vyskládaný obranný blok, přes který jsme se těžko dostávali. Nějaké příležitosti jsme měli, ale nedotáhli to do konce. Řekli jsme si, že budeme trpěliví a počkáme na další šance a některou z nich se pokusíme využít. To se nakonec povedlo. Sice s přispěním, hostujících obránců, ale povedlo se to. V závěru měl soupeř šanci, byl tam z naší strany nedůraz a nepokrytí hráčů na vápně. Ještě že to přestřelil. Ale myslím si, že jsme si šli za výhrou více a zasloužili jsme si ji. Měl tam v nastavení šanci i Kalousek, ale netrefil to mezi tyče."

FK Králův Dvůr - SK Dynamo České Budějovice B 2:0 (1:0)

Branky: 38. a 77. Kraus. ŽK 2:2 (Beňo, Krátký – Pineau, Pravda). Diváci: 120. Rozhodčí: Langmajer – Mudra, Pena.

Dynamo B: Andrew – Bartizal, Böhm, Pravda, Polanský, Brabec, Malecha, Prášek, Šimoník (86. Bastl), Hora (71. Vítovec), Pineau.

Dušan Žmolík, trenér Dynama B: „Po většinu času jsme hru ovládali, bohužel dávat góly je v této sezoně naší velkou bolestí a trápí nás to celý podzim. A tohle prokletí kluci nedokázali zlomit ani tentokráte. Poprvé byl s námi Kuba Hora, který za dorost střílí góly jako na běžícím pásu, ale teď, byť i podal výborný výkon, se ani on střelecky neprosadil. Ve finální fázi a hlavně v koncovce se nám nedaří, proto jsme skončili po podzimu v tabulce na jejím spodku a na jaře je čeká náročný boj o setrvání ve třetí lize. Jsme si toho vědomi a kluci sami se v kabině navzájem ujišťovali, že udělají v zimní přípravě maximum, aby na jaře třetí ligu udrželi.“

Divize

Otava Katovice - SK Hořovice 1:0 (0:0)

Branka: 91. Sládek. ŽK: 1:3 (Sládek – Smetana, Kuška, Záluský). Diváci: 348. Rozhodčí: Lerch – Panský, Novotný.

Katovice: Provazník – Cibulka, Janoch, Chylík, Motl – L. Bálek, Kotrba, Kadula (94. Kostka), Štěch – Uher – Habor (57. Sládek).

Přemysl Šroub: "Posledních dvacet minut to bylo bušení do vrat, tam jsme již měli obrovský tlak. Jinak byl zápas vyrovnaný se šancemi na obou stranách. Myslím si, že to byl jeden z nejlepších soupeřů na našem hřišti v této sezoně. Fyzicky náročný zápas na těžkém terénu. Oni mají vysoký, presink, napadají celoplošně, nedostávají skoro žádné góly. Před zápasem měl soupeř skóre 15:15, což jasně naznačuje, že není jednoduché mu dát gól. Jsem rád, že jsme to zlomili a to i fyzicky. I v předchozích zápasech jsme dávali góly v závěrečných minutách a i tentokrát kluci potvrdili, že jsou na tom fyzicky dobře. Tlačili jsme se před bránu soupeře a za těch posledních dvacet minut jsme si gól zasloužili."

Sokol Lom – Slavoj Český Krumlov 7:0 (2:0)

Branky: 21. a 53. Tauber, 40. a 60. Musiol, 55. (pen.) Slavík, 70. Pfeifer, 84. M. Rabiňák. Rozhodčí: Schveinert – Koranda, Mičan. ŽK: 2:4 (Slavík, Škarda – Svoboda, Matuška, Kuna, Parakhnenko). Diváci: 150.

Lom: Matoušek – Vávra (34. Grobár), Rydval, Škarda – Skopec, Slavík – Novák (61. Kubovský), Šimák (71. Coufal), Pfeifer – Musiol (71. Rabiňák), Tauber.

Č. Krumlov: Beránek – Trmal, Kabele, Kuna – Kolář, Svoboda, Matuška, Vávra, Novák – Strapek (46. Rosůlek), Vaněk (46. Parakhnenko).

Lukáš Zeman, trenér Lomu: „Na zápas s Českým Krumlovem jsme se velice dobře připravili. Nenechali jsme si utéct začátek, byli jsme od začátku koncentrovaní, aktivní a měli daleko častěji míč ve svém držení. Hráli jsme přesně tak, jak bychom si přáli v každém utkání. Nikdo nic nepodcenil, tým odmakal zápas na sto procent a na výsledku to bylo znát. Je pravda, že jsme měli z Krumlova před utkáním přece jen větší obavy a tak hladký průběh mě překvapil, ale výrazné vítězství bylo opravdu dané především přístupem našich hráčů.“

Václav Domin, trenér Českého Krumlova: „Mrzí mě jedna věc. Čtrnáct kol se můžeme spolehnout na kvalitní defenzivu a máme průměr jednoho obdrženého gólu na zápas a v posledním podzimním kole si to takhle pokazíme. Myslel jsem si, že to na závěr bude proti kvalitnímu soupeři fotbalová radost a že ti to užijeme, ale byl to spíš fotbalový pohřeb. Byli jsme všude později, nedokázali jsme udržet balon, prohrávali jsme osobní souboje, zdálo se mi, že jsme úplně někde jinde. Ale tím samozřejmě nechci snižovat kvalitu protivníka, který nám nic nedovolil, ale my mu to naším přístupem hodně usnadnili. V prvním poločase jsme dostali dva góly po zbytečných chybách a po změně stran si hráči asi mysleli, že když budou útočit, že to půjde samo. Jenže naše hra byla plná chaosu, neorganizovaná a Lom nás trestal z rychlých brejků. Prostě katastrofa. Zažil jsem jako hráč i trenér hodně zápasů, ale v tomto případě jsem si přál, aby už byl konec. Je to kaňka na jinak vydařeném podzimu, s nímž musíme být spokojeni. Ve vyrovnané soutěži jsme šestí, v tabulce pravdy dokonce třetí.“

Spartak Soběslav – Viktoria Mariánské Lázně 4:2 (2:0)

Branky: 17., 55. a 61. Hájek, 42. Kutner – 73. Renza, 90.+1 vlastní Kubart. Rozhodčí: Štípek – Trska, Klátil. Delegát: Řezáč. ŽK: 2:3 (Hromada, Hájek – Šácha, Drahorád, Skopový). Diváků: 187.

Soběslav: Červenec – Hoffmann, Kubart, Boháč, Hromada (66. Maršík) – Pavlík, Boucník, Bouchal (75. Vrána), Mazouch (75. Bříza) – Kutner, Hájek (90. F. Vaněk).

Radek Hajič, trenér Spartaku Soběslav: „Zápas nesl typické rysy posledního podzimního utkání a byl takový unavený a syrový. Nás může těšit, že jsme v něm dali čtyři góly a dovedli ho k vítězství. Trošku mě mrzí, že jsme za stavu 4:0 polevili a nechali si dát dvě zbytečné branky, protože jsme naopak měli dost příležitostí k tomu, abychom vyhráli výraznějším rozdílem. Pohled na tabulku po podzimu je příjemný; na čele jsou tři jihočeské týmy a my jsme mezi nimi, což je super.“