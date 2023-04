Republikové fotbalové soutěže pokračovaly o Velikonocích dalším kolem. V České lize se Jihočechům dařilo. Béčko Dynama doma udolalo pražskou Admiru, Písek přivezl bod z Motorletu. V očekávaném divizním derby vyhrál vedoucí Lom v Katovicích Slavíkovým gólem z penalty, druhá Soběslav doma rozstřílela béčko Příbrami 7:0.

Katovice - Lom. | Video: Jan Škrle

ČFL

Motorlet Praha – FC Písek 0:0

Rozhodčí: Jansa – Drábek, Beneš. ŽK: 2:2 (73. Čepelák, 89. Rataj – 23. Sajtl, 89. Koreš). Diváci: 84.

Písek: Satrapa – Musa, Němeček, Kašpar – Malý (90.+3 Novák), Sajtl, Koreš, Štěch (62. Vokurka) – Kalousek, Bicenc (81. Hendrych), Voráček.

Milan Nousek, trenér Písku: „Myslím si, že jsme byli opticky možná i o něco lepším týmem, bod ale musíme brát. Satrapa nadvakrát zneškodnil zkušenému Stochovi penaltu a v závěru utkání nás ještě po standardce domácích zachránila tyč. Také my jsme měli příležitosti ke skórování. Koreš trefil spojnici břevna a tyče, šanci měl po rohu i Kašpar a Štěch postupoval ze strany sám na gólmana. Celkově bych ale řekl, že konečný výsledek je lepší pro nás než pro domácí. Důležité je, že nám soupeř bodově neodskočil.“

Dynamo České Budějovice B - Admira Praha 2:1 (0:0)

Branky: 59. a 73. Prášek – 60. Horák. ŽK: 1:2 (Krch – Čížek, Horák). Diváci: 150. Rozhodčí: Duda – Langmajer, Mazanec.

Dynamo B: Lerch – Pařízek, Bóhm, Brabec, Šimoník – Hák, Krch, Bečvář – Polanský (67. Hais), Prášek (90+2. Pineau), Bastl (74. Vais).

Dušan Žmolík, trenér Dynama B: „Byl to zápas, který se dle mého názoru musel líbit. Byl podobný tomu zápasu, který jsme na Admiře odehráli na podzim. Tam měli oni šance, my měli šance a skončilo to remízou. Teď tomu bylo podobně, jen s tím rozdílem, že my to tentokráte zvládli za tři body, což je pro nás perfektní. Pražané tady byli lepší tak prvních dvacet minut, kdy my jsme tak trošku hledali a dle mě k soupeři měli i zbytečný respekt. Pak jsme zjistili, že když si to dáme trochu do kombinacea zrychlíme tu hru, můžeme s nimi hrát vyrovnanou partii a řekl bych, že jsme minimálně rovnocenným soupeřem i byli. Měli jsme i více šancí a myslím, že jsme byli i nebezpečnější. Povedlo se střídání, když se k Hajsíkovi (Danielu Haisovi – pozn.) odrazil míč, od si to výborně potáhl, viděl dobře nabíhajícího Prášu (Martina Práška – pozn.) a nechrtil, ideálně mu to dal a byl z toho vítězný gól. Zprvu trošku náhodná akce, ale perfektně vyřešená. Na jaře se nám zatím daří, a to jak výsledkově, ze šesti utkání máme třináct bodů, tak i herně. Ty body jsme potřebovali, protože teď vzhledem ke změně pořadatelství s Povltavskou akademií z podzimu teď máme čtyři zápasy v řadě venku.“

Divize

Otava Katovice - Sokol Lom 0:1 (0:0)

Branka: 57. (PK) Slavík. ŽK: 3:2 (Kotrba 2, Motl - Vávra, Novák). ČK: 1:0 (93. Kotrba). Rozhodčí: Mičan - Mudra, Šálková. Diváků: 553.

Katovice: Provazník - Cibulka, Janoch, Chylík (87. Kostka) - Motl, Repa (87. Habor), Kotrba, Hnídek (75. Požárek) - L. Bálek (75. D. Bálek), Uher - Kadula.

Lom: Matoušek – Vysušil, Slavík, Vávra (64. Brabec), Mácha – Grobár (50. Kubovský), Skopec, Schramhauser, Nešický, Novák (89. Javorek) – Musiol (50. Tauber).

Přemysl Šroub, trenér Katovic: "Porážka mrzí, zvláště po brance z penalty. Podali jsme dobrý výkon a myslím si, že by zápasu slušela remíza. Lom byl lepší na míči, my trochu změnili rozestavení a hráli na tři obránce. Vycházelo nám to. Lom si prakicky nevytvořil žádnou šanci, kromě střel ze střední vzdálenosti. Šancí na vstřelení gólu jsme měli více my z brejkových situací. Nedotáhli jsme to však do konce. Pak bohužel přišla hloupá penalta, zbytečný faul a to nás stálo všechny body. Všichni makali na sto procent, diváci si to užívali. Byl k vidění kvalitní zápas, bylo znát, že se hraje o čelo tabulky. Nemohu klukům nic vyčítat. Hráli dobře, bohužel to rozhodla penalta. Nedá se nic dělat. Pokud budeme takové výkony podávat v každém zápase, tak o body nemám strach."

Lukáš Zeman, trenér Lomu: „První poločas jsme neodehráli tak, jak bychom chtěli. Od hráčů tam byla malá nabídka, útočníci nevystupovali a křídla neměla dostatečný pohyb. Naší hře samozřejmě neprospíval ani terén, kombinace vázla a potřebovali jsme v ní jeden, dva doteky navíc. Myslím si, že jsme i tak byli lepším týmem, ale domácí byli v prvním poločase nebezpeční z brejků a vytvořili si tři šance, ze kterých nám mohli dát gól. Do druhé půle jsme prostřídali sestavu, protože jsme potřebovali více pohybu a náběhů. To se vyplatilo a v 70. minutě byla na Schramhausera penalta, kterou Slavík proměnil. Závěr zápasu už jsme si dokázali pohlídat. Pro nás jsou to důležité tři body, odtrhli jsme se od Katovic a udělali další krok.“

Spartak Soběslav – Viagem Příbram B 7:0 (4:0)

Branky: 32. a 36. Kutner, 85. a 87. F. Vaněk, 7. Dumbrovský, 21. Hájek, 67. D. Vaněk. Rozhodčí: Tupý – Žurek, Izugrafov. ŽK: 2:0 (Kutner, Hájek). Diváků: 187.

Soběslav: Červenec – Zeman, Boháč (59. Hromada), Kubart, Větrovský (72. Bříza) – Dumbrovský (59. Mazouch), Bouchal, Hoffmann (72. Pavlík), Kutner, F. Vaněk – Hájek (59. D. Vaněk).

Richard Florián, asistent trenéra Soběslavi: „Věřím, že se utkání divákům líbilo a ceníme si toho, že jsme před domácími fanoušky dosáhli takto vysokého vítězství. Povedl se nám hlavně první poločas, kdy měla naše hra tempo i potřebnou dynamiku, takže jsme soupeře dostali pod tlak. Ve druhé půli už tempo trochu opadlo, ale i tak jsme vstřelili další tři góly. Pravdou je, že tým soupeře ve větší míře doplnili hráči dorostenecké kategorie, a náš zkušený tým toho v zápase uměl využít.“

FC Rokycany - Slavoj Český Krumlov 0:0

ŽK: 2:2 (Matas, Titl - Matuška, Svoboda). Rozhodčí: Hamouz - J. Beneš, A. Beneš. Diváci: 151.

Sestava Č. Krumlova: Beránek - Trmal, Svoboda, Kuna, Kolář - Vonášek (60. Parakhnenko), Matuška, Novák, Vávra - Strapek (79. Vaněk), Růžička (90. Gelnar).

Václav Domin, trenér Českého Krumlova: "Spokojeni můžeme být s bodem, na druhé straně musíme být trochu nespokojeni s tím, že jsme měli dva samostatné nájezdy na bránu a nedali z nich žádný gól. Mohli jsme se vracet ještě veseleji. Po zápase s Příbramí jsme si trochu promluvili o defenzivě a kluci si to vzali k srdci. V Rokycanech byla hra v obraně v pořádku. Tentokrát mě mrzí ty neproměněné šance. Poud se venku naskytnou, tak se zkrátka minimálně jedna musí proměnit."