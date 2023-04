Republikové fotbalové soutěže pokračovaly o víkendu dalším kolem. Deštivé počasí mělo za následek, že Písek v ČFL a Soběslav v divizi své zápasy kvůli nezpůsobilému terénu odkládaly. Béčko Dynama prohrálo v Praze na Vltavínu, v divizi bodoval z Jihočechů jen vedoucí Lom, který doma přehrál Doubravku hladce 3:0.

Fotbalová divize: Katovice - Lom 0:1 (0:0). | Foto: Jan Škrle

ČFL

FK Loko Vltavín - SK Dynamo České Budějovice B 2:0 (1:0)

Branky: 5. Sprinz, 70. Jaroš. ŽK: 1:2 (Kokeš - Pravda, Bečvář). Diváci: 300. Rozhodčí: Bohata – Štastný, Trojan.

Dynamo B: Lerch – Pařízek (82. Bartizal), Böhm, Brabec, Šimoník (76. Pineau) - Polanský (65. Pravda), Krch, Bečvář - Bastl (82. Pech), Prášek, Hák.

Dušan Žmolík, trenér Dynama B: "Pro nás to nebyl zrovna šťastný zápas. Jeho průběh hodně ovlivnil prakticky vlastní gól, který jsme si dali už v páté minutě. Vzápětí jsme měli hned po rozehrávce velkou šanci na vyrovnání, Bastl ji ale bohužel neproměnil. Dalších příležitostí už bylo z obou stran hodně málo, domácí byli šťastnější a druhým gólem své vítězství zpečetili. Ten gól jsme dostali ůpo našem rohu, kdy jsme nedokázali přerušit brejkovou situaci Vltavínu. Pokud jde o terén, tak byl sice nerovný, ale vzhledem k tomu počasí, jaké jak den před zápasem, tak v den zápasu panovalo, bylo hřiště poměrně slušné."

Divize

Slavoj Český Krumlov - Viktoria Mariánské Lázně 1:2 (1:2)

Branky: 6. Vávra - 26. Kopta, 40. Kapolka. ŽK: 2:5 (Svoboda, Růžička - Drahorád, Pěček, Skopový, Kapolka, Štůla). Rozhodčí: Štípek - Vojáček, Andras. Diváci: 100.

Sestava Č. Krumlova: Beránek - Trmal, Svoboda, Kuna, Kolář - Strapek (81. Strapek), Matuška, Novák, Vávra - Růžička, Vaněk (67. Parakhnenko).

Václav Domin, trenér Č. Krumlova: "Vyrobili jsme v prvním poločase dvě chyby, což nás nakonec stálo všechny body. Hlavně mě mrzel přístup hráčů, takto se o body nehraje. Hrát posledních dvacet minut, je zkrátka málo. Náš gól padl po standardce. Po centru přišel vrácený balon do vápna a na druhé tyči to Vávra uklidil hlavou do brány. V prvním poločase jsme si vytvořili šancí dost. Soupeře jsme sice do žádných nepouštěli, přesto jsme udělali dvě chyby a hosté toho využili. Bylo to naše bránění stylem, že se nemůže nic stát. A stalo se, dostali jsme dva góly. Snažili jsme se to vyrovnat, ale ve druhé půli tomu chyběl větší pohyb hráčů, bylo tam plno zkažených přihrávek, málo aktivity po stranách a málo důrazu ve vápně."

SK Horní Bříza - SK Otava Katovice 2:1 (1:0)

Branky: 22. Netáhlo, 90+4. Reindl - 71. L. Bálek. ŽK: 3:2 (27. Kožíšek, 36. Šmíd, 42. Čeliš - 21. Chylík, 51. D. Bálek). Rozhodčí: Suchánek - Flade, Kříž. Diváci: 120.

Sestava Katovic: Provazník - Cibulka, Janoch, Chylík, Motl (66. Kahuj) - Hnídek, Repa, Sládek (46. D. Bálek), L. Bálek - Uher (89. Kostka) - Požárek (59. Habor).

Přemysl Šroub, trenér Katovic: "Jsem zklamaný, totálně naštvaný. To, co jsme předvedli, je ostuda. První poločas jsme prochrápali, nevytvořili si jedinou šanci, ztráceli míče a z jediné střely dostali gól. Do druhé půle jsme to přeskupili a zlepšili se. Prostřídali jsme, trochu pozměnili rozestavení a vycházelo to. Byla otázka času, kdy vyrovnáme. To se povedlo a měli jsme ještě dvacet minut na to, dát vítězný gól. Tlačili jsme se za ním, ale hráči si bohužel neuvědomili, že i ten bod z venku má zkrátka svou váhu. Bylo těžké vyrovnat, nakonec jsme to až moc otevřeli. V 90. minutě jsem na kluky řval, aby to již neotvírali a počkali na nějakou standardku. Pak přišla obrovská chyba, domácí šli poprvé ve druhém poločase sami na bránu a brejk proměnili. Prohráli jsme smolně, na druhou stranu mě z těch našich výletů ven dochází trpělivost. Naše výkony doma a venku jsou jako nebe a dudy. Ven si jezdíme jak na výlety."

Sokol Lom – Senco Doubravka 3:0 (2:0)

Branky: 24. a 44. Tauber, 67. Novák. Rozhodčí: Adámek – Glogar, Hes. ŽK: 1:0 (81. Skopec). Diváků: 120.

Lom: Matoušek – Mácha, Brabec, Slavík, Vysušil (77. Kubovský) – Skopec – Škrleta (64. Javorek), Nešický (81. Kučera), Schramhauser (77. Grobár), Novák (77. Musiol) – Tauber.



Lukáš Zeman, trenér Sokola Lom: „Už v úvodních pěti minutách jsme si vytvořili dvě gólové šance a je škoda, že se nám je nepodařilo proměnit a nezískali jsme hned v úvodu klid. I přesto byl ale první poločas z naší strany výborný. Vytvářili jsme si v něm šance, dobře jsme využívali strany hřiště a podařilo se nám dát dva góly. Kluci hráli v první půli přesně tak, jak jsme si před utkáním řekli. Druhý poločas už z naší strany tak kvalitní nebyl. Možná se projevilo lehké uspokojení z dvoubrankového vedení. Na druhé straně se nám ale podařilo neinkasovat, a naopak jsme ještě důležité vítězství potvrdili. Jsem rád, že jsme utkání zvládli a získali důležité tři body do tabulky.“