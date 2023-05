Republikové fotbalové soutěže pokračovaly dalším kolem. V České lize přivezl Písek nesmírně důležité tři body ze hřiště béčka Dukly Praha, rezerva českobudějovického Dynama naopak zaváhala doma s Přešticemi. V divizi suverénní lídr Lom přesvědčivě zvítězil 5:1 v Horní Bříze, derby v Českém Krumlově s Katovicemi skončilo smírně.

Fotbalová divize: Český Krumlov - Katovice. | Foto: Jan Škrle

ČFL

SK Dynamo České Budějovice B – FK Robstav Přeštice 0:2 (0:0)

Branky: 58. Suchý, 59. Řezáč. ŽK: 1:2 (Brabec – Suchý, Hradecký. Diváci: 150. Rozhodčí: Černý – Doubrava, Hrivík.

Dynamo B: Andrew – Pařízek, Sladký, Skovajsa – Hora, Böhm, Malecha (65. Polanský), Bečvář – Prášek, Bastl (65. Hák).

Dušan Žmolík, trenér Dynama B: „V první půli jsme tam měli nějaké příležitosti, bohužel jsme je nedotáhli. Další průběh zápasu ovlivnila neodpískaná penalta, dle mě zcela jasná. Já prostě nerozumím tomu, jak je možné tak jednoznačnou penaltu nezapískat. Vůbec to nechápu a nevím, co jiného se musí stát, abychom kopali penaltu… Kdyby ta penalta byla odpískaná a my ji proměnili, soupeř by na to musel reagovat a zápas se mohl vyvíjet úplně jinak. Druhý poločas jsme si ale pokazili sami tou individuální hrubkou a vzápětí náš další nedůraz potrestaly Přeštice podruhé. Pak už to z naší strany byla jenom křeč a moc nebezpeční jsme až do konce zápasu už nebyli.“

Dukla Praha B – FC Písek 1:2 (1:0)

Branky: 25. Lehký (pen.) – 67. a 79. Kalousek. Rozhodčí: Coufal – Šmat, Hoch. ŽK: 3:5 (Uhlíř, Ullman, Čížek – Kalousek 2, Sajtl, Němeček, Koreš). ČK: 0:1 (90. Kalousek). Diváci: 80.

Písek: Satrapa – Novák, Musa, Běloušek, Němeček – Vokurka - Sajtl, Koreš, Kalousek, Štěch (87. Malý) – Bicenc (89. Hendrych).

Milan Nousek, trenér Písku: „Jsem rád, že jsme konečně bodovali naplno. Sice jsme neprohrávali, ale ty remízy byly hrozně málo. Jedinou kaňkou je, že si Kalousek nechal dát úplně zbytečnou druhou žlutou kartu a v příštím utkání nám bude chybět.“

Divize

Slavoj Český Krumlov - Otava Katovice 1:1 (0:0)

Branky: 69. Růžička - 54. D. Bálek. ŽK: 5:2 (Strapek, Trmal, Matuška, Kuna a Kolář - Chylík a Motl). Rozhodčí: Schveinert - Mičan, Kříž. Diváci: 185.

Sestavy - Český Krumlov: Beránek - Trmal (89. Vaněk), Kabele, Svoboda, Kolář - Parakhnenko (46. Růžička), Matuška, Novák, Vávra - Strapek, Kuna. Katovice: Provazník - Hnídek, Cibulka, Janoch, Chylík (87. Sládek) - L. Bálek (43. Motl), Kotrba, Kahuj, D. Bálek - Uher - Habor (93. Kostka).

Václav Domin, trenér Č. Krumlova: "Celkově asi spravedlivá remíza. V prvním poločase tam měl soupeř nějaké šance, ve druhém jsme si je zase vytvořili my. Ale neproměníme je a nedáme ani penaltu. To již je doma čtvrtá penalta, kterou jsme nedali. Pro diváka to byl jistě zajímavý fotbal. Hrálo se nahoru dolu, byly tam šance. Jestli jsem s výkonem kluků spokojen? Až na to zakončení ano. Máme problém s klasickým útočníkem který dokáže dát z ničeho nic gól. Jsem rád, že se to podařilo alespoň Růžovi. V první půli nás hodně zlobil Uher. Je to vysoký útočník, který se těžko odstavuje. Ve druhé půli jsme ho již uskákali."

Přemysl Šroub, trenér Katovic: "Nakonec asi spravedlivá dělba bodů, ale myslím si, že jsme první poločas měli vyhrát 2:0, možná 3:0. Byli jsme lepším týmem, měli více šancí, Soupeře jsme jasně přehrávali, škoda, že nám tam nic nespadlo. Po půli jsme se dostali do vedení po akci, která nám vycházela od začátku zápasu. Konečně jsme to proměnili. David Bálek jim dělal na levé straně velký průvan a proměnil krásně sólo. Pak jsme se opticky trochu zatáhli. Krumlov hrnul všechno dopředu, trochu to zjednodušil. Přežili jsme penaltu, Petr Provazník ji perfetně chytil. Přišlo však vyrovnání, což mě trochu mrzí. 1:1 je pěkný výsledek, ale myslím, si že jsme mohli odvézt všechny tři body. Musím říci, že to byl náš jasně nejlepší zápas venku v jarní části. Po těch propadácích, co jsme měli, jsme konečně předvedli výkon, na který můžeme být hrdí. I kdybychom prohráli, tak bych hráče pochválil, protože takhle se venku hraje. Proti tomu, co jsme předváděli doposud, tak tohle byl konečně dobrý zápas. I bod se počítá."

SK Klatovy 1898 – Spartak Soběslav 1:1 (1:0)

Branky: 7. Hošek – 79. F. Vaněk. Rozhodčí: Jati – Hányš, Talpáš ŽK: 4:5 (Ferko, Janda, Krejčířík, Lukeš – Boháč, Dumbrovský, Větrovský, Pavlík, Hájek). Diváků: 150.

Soběslav: Červenec – Větrovský (62. Pavlík), Boháč, Kubart, Zeman – Dumbrovský (90. Hromada), Bouchal (62. Hájek), Hoffmann (46. Boucník), Kutner, F. Vaněk – D. Vaněk (90. Bříza).

Richard Florián, trenér Soběslavi: „Znovu se ukázalo, jak špatně se nám hraje na hřišti soupeře, obzvlášť když hraje o záchranu soutěže. Nástup do utkání jsme neměli špatný, drželi jsme míč na polovině soupeře a z tlaku jsme si vytvořili šance i řadu rohových kopů, ale po celý zápas jsme z toho bohužel nedokázali téměř nic vytěžit. V první půli se navíc domácí ujali vedení po brejku, který následoval po naší standardce. Byli jsme pak sice nadále aktivnějším týmem, ale naše zbrklost a chyby dávali soupeři příležitost k brejkům. Od druhé půle se soupeř zaměřil na bránění těsného vedení, a nám se navíc podařilo oživit hru několika střídáními. Z tlaku jsme nakonec vytěžili gól až v 79. minutě, kdy po krásné přihrávce Boháče za domácí obranu Filip Vaněk přeloboval brankáře. Víc už jsme ale ze zápasu nevytěžili.“

SK Horní Bříza – Sokol Lom 1:5 (0:3)

Branky: 53. z pen. Kraček – 12., 27. a 28. Novák, 51. a 54. Musiol. Rozhodčí: Šálková – Špindlerová, Hessová. ŽK: 0:1 (Škrleta). Diváků: 150.

Lom: Matoušek – Slavík (46. Grobár), Brabec, Vysušil – Schramhauser, Nešický (46. Kučera), Skopec (60. Rabiňák), Javorek (46. Kubovský), Novák (46. Škrleta) – Tauber, Musiol.

Lukáš Zeman, trenér Lomu: „Po celý týden jsme kluky připravovali na to, aby proti poslednímu týmu tabulky vůbec nic nepodcenili. Myslím si, že se to podařilo; tým podal zodpovědný, od první minuty do toho šlapal naplno a jedinou otázkou bylo, kdy dáme první gól. Podařilo se nám to už ve dvanácté minutě díky Marku Novákovi, který nakonec ještě do přestávky dovršil hattrick. Za stavu 3:0 jsme mohli do druhé půle prostřídat sestavu, aby si co nejvíce zahráli všichni. Za stavu 4:0 jsme sice pustili soupeře k penaltě a po našem následném pátém gólu už fotbal ztratil na kvalitě, a to i z naší strany, ale i tak jsme zápas v klidu dohráli.“