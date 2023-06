Republikové fotbalové soutěže pokračovaly o víkendu předposledním kolem. V České lize se rozloučil Písek s vlastními fanoušky výhrou nad Vltavínem, béčko Dynama naopak utrpělo těžký debakl 1:7 v Praze na Motorletu. Oba celky však už mají záchranu v soutěži jistou. V divizi slavil Lom výhrou nad Tochovicemi postup, Soběslav si zajistila jistotu druhého místa.

Fotbalová divize: Katovice - Domažlice B. | Foto: Jan Škrle

ČFL

FC Písek – Loko Vltavín 3:2 (2:0)

Branky: 17. Sajtl, 22. Kalousek, 86. Malý – 48. Tichý, 70. Matějka. Rozhodčí: Duda – Langmajer, Mudra. ŽK: 4:3 (Koreš, Musa, Kalousek – Lukavský, Tichý, Kokeš). Diváci: 205.

Písek: Satrapa (62. Lukeš) – Musa, Němeček, Vokurka – Novák, Mařík (77. Malý), Sajtl, Štěch (63. Bicenc) – Kalousek (89. Hendrych), Koreš – Voráček.

Miroslav Grobár, vedoucí mužstva Písku: „Konečně jsme vyhráli doma, což je super, a mohli jsme potěšit diváky. Ti vzhledem k tomu, že oba celky už nic nepotřebovaly řešit, takže se hrál oboustranně kvalitní, běhavý, rychlý a bezstarostný fotbal. Vedli jsme 2:0, hosté ve druhé půli dokázali vyrovnat, ale v závěru jsme výhru strhli na svou stranu, za což jsme moc rádi. Po hodině hry jsme střídali gólmana Satrapu, který u nás kvůli časovému zaneprázdnění končí, aby si užil zasloužené ovace. Děkujeme mu za dobré služby a přejeme mu hodně štěstí v dalším angažmá. Vltavín se představil jako velmi kvalitní protivník a zřejmě bude ještě lepší, protože jsme se dozvěděli, že jej začala vlastnit Sparta.“

Motorlet Praha – SK Dynamo České Budějovice B 7:1 (2:1)

Branky: 61., 78. a 87. Ani Chigozie, 3. Rataj, 28. Gilian, 71. Šulc, 91. Frizoni – 35. Prášek. ŽK: 1:1 (Chigozie – Bečvář). Diváci: 63. Rozhodčí: Kubec – Hodek, Šafránková.

Dynamo ČB B: Lerch – Bartizal (68. Pařízek), Brabec, Böhm, Pineau (83. Mašek) – Polanský (61. Bečvář), Malecha, Krch, Pravda (68. Hák) – Pech (61. V. Hora), Prášek.

Dušan Žmolík, trenér Dynama B: „Nezachytili jsme úvod a prohrávali 0:2. Ještě do přestávky Prášek snížil na 1:2 a po pauze jsme několik šancí nevyužili. Naopak jsme inkasovali na 1:3 a naši mladí hráči pak ve snaze výsledek zkorigovat otevřeli hru, trefili jsme i břevno, ale po hrubých chybách jsme dostali další góly a utrpěli ostudný debakl, za který se v posledním kole musíme v sobotu doma fanouškům odvedeným výkonem omluvit.“

Divize

FK Komárov - Slavoj Český Krumov 1:5 (0:1)

Branky: 85. Vajs - 11.a 75. Vávra, 77.Vonášek, 87. Kolář, 89. Gelnar. ŽK: 1:2 (Lang - Vaněk, Matuška). Diváci: 90. Rozhodčí: Šiška - Kastl, Šálková.

Sestava Českého Krumlova: Beránek (81. Švec) - Trmal, Kabele, Svoboda, Kolář - Parakhnenko (46.Vonášek), Novák, Matuška, Vávra - Vaněk (78. Gelnar), Růžička.

Václav Domin, trenér Českého Krumlova: "Kluci chtěli potvrdit středeční výhru nad Lomem a vyvrátit nesmysly, které po zápase poslouchali od různých škarohlídů. Ukázali, že to s Lomem nebyla žádná náhoda a v Komárově si šli od začátku utkání za vítězstvím. Všichni jsme si to maximálně užívali. Komárov hrál jednoduchý fotbal, nakopával to do soubojů, měl tam i nějaké šance. Beránek tři jejich šance chytil. Dlouho to bylo 1:0 pro nás, čtvrt hodiny před koncem jsme dali druhou a hned nato třetí branku. Pak jsme vystřídali, šel tam i náhradní gólman, aby si to užil. Dokonce chytil i penaltu. Sice jsme dostali pět minut před koncem branku, domácí to vrhli vše do útoku, ale my je potrestali z brejkových situací a odvezli si skvělou výhru."

Otava Katovice - Jiskra Domažkice B 3:4 (1:1)

Branky: 37. Habor, 64. Požárek, 74. Janoch - 16. Holík, 61. Voves, 89. Hojda, 93. (PK) T. Korelus. ŽK: 1:7 (Motl - L. Korelus 2, Bílik, Copák, Voves, Vlček, Pekhart /trenér/). ČK: 0:1 (84. L. Korelus). Diváci: 273. Rozhodčí: Popelka - Hlaváček, Gunitš.

Sestava Katovic: Provazník - Cibulka, Kostka, Janoch, Motl - Hnídek (62.Požárek), Kahuj, Kotrba, D. Bálek - Sládek (79. Rejšek) - Habor.

Přemysl Šroub, trenér Katovic: "Zápas jsme měli vyhrát. Byli jsme lepší, bohužel jsme dostali čtyři góly. Přijde mi, že každý nakopnutý balon do našeho vápna skončí v naší bráně. Bráníme totálně nedůsledně. Měli jsme šance, vedli jsme 3:2, když jsme zápas otočili. Už jsme si mysleli, že vyhrajeme, ale fotbal se hraje 95 minut a nastavení jsme nezvládli. Nakopnutý míč do vápna, volný hráč z toho vyrovnal a za minutu přišla ještě penalta. Všechno špatně. Měli jsme to pojistit na 4:2 a byl klid. Druhý poločas jsme byli lepší, ale posledních pět minut vše degradovalo. Již jsem si myslel, že Horní Břízu nic nepředčí, kdy jsme dostali gól v nastavení. Ale tohle byla hrůza, navíc jsme hráli proti deseti. Vše se mělo dohrát jinak a získat tři body."

Spartak Soběslav – FC Rokycany 2:1 (0:0)

Branky: 75. Kubart, 82. Dumbrovský – 65. Eger. Rozhodčí: Trska – Švorc, Andras. ŽK: 2:5 (Hájek, Kutner – Horváth 2, Růžička, Matas, Zajíček). ČK: 0:1 (72. Horváth). Diváků: 307.

Soběslav: Červenec – Hoffmann (88. Bříza), Kubart, Boháč, Větrovský – F. Vaněk, Bouchal, Boucník (77. Hromada), Mazouch (61. Dumbrovský) – Hájek, D. Vaněk (61. Kutner).

Radek Hajič, trenér Spartaku Soběslav: „Rokycany sem k nám přijely hrát o bytí a nebytí a podle toho se také zápas vyvíjel. My jsme pozměnili sestavu; mimo jiné se s námi po letech loučil Tomáš Mazouch, na lavičce tentokrát zůstali Kutner s Dumbrovským… každopádně ten první poločas byl z naší strany takový rozvážný. Nějaké šance jsme tam měli a mohli dostat zápas do klidu, ale chyběl nám větší tlak ve finální fázi. Poté, co jsme dostali gól z brejkové situace, se nám to zkomplikovalo, protože soupeř až doposud poměrně dobře bránil a občas byl i nebezpečný směrem dopředu. Naši hru už ale rozhýbala předchozí dvě střídání, a hlavně to hostům ztížil hráč, který dostal druhou žlutou kartu a byl vyloučen. My jsme vzápětí dostali Rokycany pod velký tlak a řekl bych, že se nám zaslouženě podařilo utkání otočit.“

Sokol Lom – SK Tochovice 1:0 (0:0)

Branka: 82. z pen. Slavík. Rozhodčí: Šulcová – Holakovská, Žemlička. ŽK: 1:1 (Slavík – Škrleta). Diváků: 175.

Lom: Matoušek – Slavík, Brabec, Vysušil – Schramhauser, Nešický, Skopec, Javorek (46. Škrleta), Novák (73. Grobár) – Šimák (58. Tauber), Musiol (58. Kubovský).

Lukáš Zeman, trenér Sokola Lom: „Začátek se nám povedl podle představ, zhruba dvacet minut jsme hráli výborně a mohli zápas rozhodnout, ale neproměnili jsme alespoň čtyři nebo pět šancí. Po tak dobrém startu jsme pak bohužel slevili na tempu i koncentraci, a přestože jsme dál byli lepším týmem, dá se říct, že jsme se utkáním víceméně protrápili. Při jistotě postupu už nebylo naše vyladění úplně stoprocentní. Nakonec jsme tedy rádi, že jsme zápas vyhráli a mohli si užít následné oslavy.“