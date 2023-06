Republikové fotbalové soutěže o víkendu skončily závěrečným kolem. Písek se loučil porážkou na hřišti Povltavské akademie a v konečné tabulce ČFL obsadil jedenáctou příčku. Béčko Dynama v derniéře přehrálo Králův Dvůr a skončilo o dvě příčky hůř. V divizi bodovaly na závěr Katovice i Soběslav, Český Krumlovs postupujícím Lomem si svů vzájemný duel předehrály již dříve.

ČFL: FC Písek - Vltavín. | Foto: Jan Škrle

ČFL

Povltavská fotbalová akademie – FC Písek 4:1 (3:0)

Branky: 13. L. Novák, 16. Drobílek, 31. a 73. Zákostelský – 76. Kalousek. Rozhodčí: Melichar - Zoufalý, Chládek. ŽK: 1:1 (Lanc – Sajtl). Diváci: 135.

Písek: Lukeš – Musa, Němeček (39. Malý), Kašpar – Sajtl, Mařík (39. Kapinus) – Novák S. (39. Kalousek), Koreš (55. Hendrych), Vokurka – Bicenc, Voráček (55. Štěch).

Milan Nousek, trenér Písku: „Jediná výhoda je, že zápas už nic neřešil, protože jsme zachráněni. Jinak to ale bylo z naší strany opravdu špatné. V poločase jsme prohrávali 0:3, v některých zápasech se nám podařilo i podobně nepříznivé skóre otočit, tentokrát nám ale kvalita chyběla. Náš výkon byl strašidelný a jsem z toho dost rozhozený.“

SK Dynamo České Budějovice B – FK Králův Dvůr 3:0 (1:0),

Branky: 3. J. Zíka, 47. P. Zíka, 76. Böhm. Bez karet. Diváci: 168. Rozhodčí: Švorc – Trska, Gunitš.

Dynamo ČB B: Andrew – Pařízek, Brabec, Kladrubský (69. Pineau), Šimoník – Pravda (46. Malecha), Hák (46. P. Zíka), Krch (46. Böhm), 15. J. Zíka (61. Bečvář) – Polanský, Prášek.

Dušan Žmolík, trenér Dynama B: „Těší mě, že si hráči po prohře na Motorletu napravili reputaci a my úspěšné jaro úspěšně zakončili. Kluky musím za dobrý výsledek a také za velice dobrý výkon musím pochválit. A kdybychom proměnili i nějaké z těch šancí, které jsme si vypracovali, povedlo by se nám i počtem gólů rehabilitovat ten hrozný výsledek z minulého zápasu. Myslím si, že jak velkých příležitostí, tak prpadaných balonů kolem brány byly mraky. Důležité ale bylo, že se zápas i líbil fanouškům, kteří to po utkání také dali svým potleskem najevo. Když se vyhraje a ještě se to líbí lidem, je to dokonalé. Radost máme z nuly vzadu, kde jsme se vrátili k osvědčené sestavě. Minule jsme tu sestavu vzadu protočili a ti kluci, co tam dostali šanci, dlouho nehráli, takže se nelze divit, že jsme to v obranné činnosti minule nezvládli. Ale to je za minulost, tentokráte to vzadu byl od nás bezchybný výkon.“

Divize

SK Hořovice - Otava Katovice 1:3 (1:2)

Branky: 26. N. Wacker - 25. T. Hnídek, 40. D. Bálek, 90. M. Požárek. ŽK: 1:0 (Vokůrka). Rozhodčí: Makovička - Novotný, Kotalík. Divácii: 100.

Sestava Katovic: Provazník - Cibulka, Janoch, Kostka, Motl - Hnídek (86. Habor), Kotrna, Kahuj, Sláek, D. Bálek - Požárek.

Přemysl Šroub, trenér Katovic: "Byla to sladká tečka za sezonou. Dojeli jsme sezonu prakticky setrvačností. Do hry jsme již neměli prakticky nikoho na výběr a o to lépe, že se poslední zápas takto povedl. Byli jsme po vedoucí brance v euforii, přišla ztráta koncentrace a do minuty z rozehrávky domácí vyrovnali. Tam přišla chyba, jinak jsme byli v utkání lepší a nebezpečnější. Na jejich hru jsme byli takticky dobře připraveni. Soupeř hrál se třemi obránci a my hrozili po brejkových situacích po lajnách, z toho si vytvářeli šance, dali tři góly a další šance ještě zahodili. Na druhé straně domácí kopali za stavu 2:1 penaltu, ale gólman Provazník ji zneškodnil, stejně tak dorážku. Za to mu patří velký dík. Měli jsme zápas rozhodnout daleko dříve než v posední minutě. Chodili jsme sami na bránu, jednou to domácí vykopávali z prázdné brány. Zápas mohl být pojištědý daleko dříve, ale tohle bylo hezčí. V poslední minutě jsme udělali hromadu u střídačky a krásně si užili oslavu."

Viktoria Mariánské Lázně – Spartak Soběslav 1:1 (0:0)

Branky: 60. Holub – 61. Hoffmann. Rozhodčí: Šiška – Fencl, Kříž. ŽK: 1:1 (Pěček – Dumbrovský). Diváků: 200.

Soběslav: Červenec – Hoffman, Boháč, Kubart, Větrovský – Mazouch (46. D. Vaněk), Bouchal, Bříza (46. Boucník), Dumbrovský – Kutner – Hájek.

Richard Florián, trenér Soběslavi: „Myslím si, že remíza je odpovídající průběhu hry a pro oba týmy spravedlivá. Náš výkon v utkání byl poměrně ospalý. Projevila se únava z dlouhé cesty a bylo složité dát do zápasu, ve kterém už prakticky o nic nešlo, potřebné nasazení. Soupeř byl mírně aktivnější, zatímco nám chyběl pohyb bez míče, včasné dostupování domácí rozehrávky i komunikace při bránění. V 60. minutě nám prošel domácí hráč středem hřiště a propálil brankáře, ale my jsme vzápětí odpověděli díky individuální akci Hofmanna, který unikl po levé straně, obešel obránce a ve vápně pohotově a přesně zakončil. Ve zbytku utkání se ještě dostal do samostatného úniku Dan Vaněk, ale neprostřelil brankáře. Vyhrát jsme si ale popravdě vzhledem k ospalému výkonu ani nezasloužili.“