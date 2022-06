Branky: 8. a 68. Matoušek, 56. a 71. Bečvář – 53. Vodrážka. ŽK: 1:0 (Lerch). Diváci: 100. Rozhodčí: Štefan – Adámek, Fišer. Dynamo B: Lerch – Perina (88. Bartizal), Brabec, Pařízek (88. Pineau), Šimoník – Hák, Malecha, Bečvář (79. Šestauber) – Polanský, Bastl (79. Pravda) – Matoušek (68. Hais).

Dušan Žmolík, trenér Dynama B: "Hosté poctivě bránili, my se přes tu jejich defenzívu těžko dobývali a dlouho jsme nemohli zápas rozhodnout. Bylo to i proto, že naše hra byla poněkud pomalejší, než bych si představoval. Ve druhé půli se naše hra zrychlila, což bylo možná i tím, že jsme nechali pokropit hřiště a najednou naše přihrávky chodily rychleji a častěji jsme se dostávali do nebezpečných situací. Sice jsme dostali gól na 1:1, čemuž dle mého názoru předcházel jednoznačný faul, naštěstí jsme ale rychle šli znovu do vedení a pak přidali ještě další dva góly. Pochvala si zaslouží Tadeáš Bečvář, kterého jsem v půli trošku cepoval, že nevystřelí, tak si to vzal k srdci, dvakrát vystřelil a dal dva krásné góly. Sezonu jsme zakončili úspěšně, na jaře se nám hodně dařilo, jsme na druhém místě ze všech divizních skupin nejúspěšnější tým a uvidíme, třeba by toho mohlo pro nás znamenat i odměnu v podobě administrativního postupu. Myslím, že za předváděnou hru, hlavně na jaře, by si to ti naši mladí kluci zasloužili.“

SK Klatovy – Otava Katovice 2:2 (1:1)

Branky: 21. Brabec, 84. (PK) Zajíček – 35. a 87. (PK) Uher. ŽK: 5:1 (Sojka, Vacek, Prančl, Presl a Zajíček – Květoň). Diváci: 324. Rozhodčí: Vnuk – Zoufalý, Doubrava.

Katovice: Provazník – Hnídek, Květoň, Chylík, Motl – L. Bálek (91. Sládek), Kotrba, Kadula, D. Bálek (84. Rejšek) – Uher – Habor (63. Požárek).

Přemysl Šroub, trenér Katovic: "Soupeř chtěl zápas předehrát, jelikož hraje v sobotu přátelák s Viktorkou Plzeň, která startuje přípravu na sezonu. My s tím souhlasili pod podmínkou, že se bude hrát u nás, jelikož bychom z důvodu pracovního vytížení hráčů nestačili do Klatov přijet včas. Byl k vidění velmi kvalitní fotbal z obou stran. Klatovy byly prvních třicet minut lepší a zaslouženě šly do vedení. My se nemohli dostat do zápasu, soupeř dobře kombinoval a dal branku. Poslední čtvrthodina první půle zase patřila nám a zaslouženě jsme vyrovnali. Měli jsme sérii rohových kopů a z jednoho z nich jsme se prosadili. To bylo velice důležité pro vývoj zápasu. Druhý poločas byl vyrovnaný. Mohl vyhrát kdokoliv, remíza je spravedlivá. Dostali jsme gól z přísné penalty, kdy soupeřův útočník postrčil našeho obránce a tomu padl míč na ruku. Mohl se pískat faul. Ale na druhé straně se vyrovnalo z hodně podobné penalty."

Český lev-Union Beroun - Spartak Soběslav 0:4 (0:1)

Branky: 75. a 85. Hájek, 43. Kutner, 48. Pavlík. ŽK: 0:0. Rozhodčí: Coufal – Pachtová, Šlajs. Diváků: 80.

Soběslav: Dudák (46. Andrew) – Pavlík, Zeman, Boháč, Rubick – Hoffmann, Boucník, Bouchal, Vaněk (62. Dvořák) – Kutner – Hájek.

Radek Hajič, trenér Spartaku Soběslav: „Zápas ovlivnilo několik faktorů. Panovalo elké horko a domácí už byli smíření se sestupem. My jsme hledali určitou minimotivaci v možnosti posunout se výš a získat osmačtyřicet bodů, což by byl soběslavský divizní rekord. Pravdou je, že hlavně z domácí strany neměl zápas s divizním fotbalem nic moc společného. My jsme si v utkání vytvořili spoustu šancí a přečíslení a mohli dát klidně deset gólů, bohužel naše produktivita nebyla valná. Soupeře jsme zlomili v závěru poločasu, a ten druhý se víceméně dohrával. Naše mladé pušky nakonec daly další góly a jeli jsme domů s hladkým vítězstvím. Těší nás, že jsme výborné jaro zakončili vítězně a v jeho minitabulce skončili mezi třemi týmy.“

Viktoria Mariánské Lázně - Sokol Lom 2:4 (0:1)

Branky: 54. Drahorád, 83. Florian – 61. a 69. Musiol, 13. Slavík, 85. Pfeifer. Rozhodčí: Mičan – Duda, Kříž. ŽK: 0:0. Diváků: 150.

Lom: Matoušek – Vávra (86. Kučera), Mácha, Vysušil – Novák, Slavík, Pfeifer, Frizoni, Janů – Musiol, Kavka (46. J. Rabiňák).

Lukáš Zeman, trenér Sokola Lom: „Po celý zápas jsme byli lepším týmem a vytvářeli jsme si více šancí než soupeř. Snažili jsme se být co nejvíc na balonu, protože jsme věděli, že pro tým, který běhá bez míče, to bude v tomto počasí nesmírně těžké. To se potvrdilo a myslím si, že jsme předvedli solidní výkon a vyhráli naprosto zaslouženě. Jsme rád, že jsme sezonu uzavřeli vítězstvím, a alespoň v těch posledních kolech se dokázali vrátit k výkonům z podzimní části.“