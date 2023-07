Na konci srpna oslaví už dvaačtyřicáté narozeniny, přesto si bez něj sestavu divizní Soběslavi pořád jen těžko dokážete představit. Petr Bouchal nadále válí na svém oblíbeném postu defenzivního záložníka a chystá se přidat ve své bohaté kariéře ještě minimálně jednu sezonu.

Na Poháru starosty města prohrála domácí Soběslav s Přešticemi 0:3. | Video: Deník/ Pavel Kortus

V Soběslavi začali s přípravou na nový ročník hodně zostra a hned na konci jejího prvního týdne sehráli na svém stadionu tradiční Pohár starosty města.

Na úvod podlehli v úmorném vedru třetiligovým Přešticím poměrně jednoznačně 0:3. „Po dvou trénincích hrát v tomhle počasí proti třetiligovému soupeři nebylo nic jednoduchého. Přeštice vyhlásily, že chtějí hrát v České lize do třetího místa, a bylo to znát. Kvalitu mají velkou. Ale minimálně po fyzické stránce jsme to nějak zvládli,“ konstatuje zkušený fotbalista.

V duelu s Přešticemi se po přestávce zasunul ze zálohy na post stopera. „Pozice defenzivního záložníka mi sedí víc. Ale pokud mě trenér pošle jinam, tak to samozřejmě plně respektuji.“

Víkendové počasí fotbalu moc nepřálo. Byl skutečně až zničující hic. „Pro fotbal to ideální není, ale takhle to bylo naplánované, takže nám nezbylo nic jiného než turnaj odehrát,“ usměje se. „Dopoledne to ještě šlo, ale odpolední zápas s Pískem byl mnohem náročnější,“ připustí. Přesto ho Soběslavští zvládli se ctí a s třetiligovým Pískem dokázali uhrát cennou remízu 3:3.

Původně přihlášená Hluboká účast na turnaji na poslední chvíli odřekla, takže se tři celky utkaly systémem každý s každým. Domácí odehráli dva duely hned po sobě. „Asi je lepší domluvit si prostě jenom jeden přátelský zápas. Turnaj má ale v Soběslavi tradici a není zase takový problém to zvládnout,“ ujistí.

Ani po završení životní čtyřicítky nechce Bouchal pověsit kopačky na hřebík. „Samozřejmě v tomhle věku všechno víc bolí, ale fotbal mě pořád baví a máme mladou kabinu, která mě nabíjí energií,“ chválí si borec, který je v Soběslavi domluven minimálně na podzimní část sezony.

Ve svém rodném městě začíná po návratu z Rakouska již sedmou sezonu. „Už toho nenaběhám tolik jako mladí kluci. Ale jak už jsem řekl, fotbal mě pořád baví, to je to úplně nejdůležitější,“ zdůrazní hráč, který ve své kariéře nasbíral třináct prvoligových startů a zaznamenal jeden gól v utkání českobudějovického Dynama v Hradci Králové. A pokud by se v mládí nerozhodl k „pláchnutí“ do Rakouska, kde zakotvil na dlouhé roky, bylo by startů i gólů bezpochyby mnohem více.

Bouchal je však už přece jen ve věku, že se před každou sezonou rozmýšlí, co dál. „Přemýšlím, jasně. Také vím, že už je pomalu na čase skončit,“ usměje se. „Divize je ale super soutěž, máme dobré mužstvo a pořád mě to láká. Budu se opakovat, ale fotbal mě baví pořád stejně, i když ty roky jsou pochopitelně znát a na trénink se občas musím přemlouvat,“ neskrývá.

V přípravném období absolvuje zkušený plejer porci tří tréninků v týdnu, v soutěžním období je to o jeden méně. O žádné úlevy při letních tréninkových galejích nežádá. „Snažím se dělat všechno stejně jako ostatní. Občas mě něco bolí, tak třeba raději odpočinu a nějaký trénink vynechám. Celkem to zvládám, i když už neběhám někde vepředu. To je jasné,“ směje se. „Většinou dobíhám skoro poslední, ale vydržet se to dá,“ má jasno. „Přidávám si při futsalových zápasech za FC 30. To je pro mě ideální zábava a příprava zároveň,“ připomíná své dlouholeté úspěšné působení v uznávaném futsalovém týmu.

S nějakým zdravým životním stylem si přitom hlavu zase až tak neláme. „Jídelníček si nehlídám,“ jen mávne rukou. „Vůbec. To jsem dělal možná před lety v lize v Dynamu. Teď už rozhodně ne.“

Soběslav skončila v loňském divizním ročníku druhá a netají se smělými plány. Klub by se rád jednou zkusil posunout do ČFL. „Postup by byla super záležitost a rád bych ho zažil. Třetí liga už by pro mě osobně ale nebyla. To už je někde úplně jinde a hrají tam samí mladí kluci. V divizi se to ještě nějak zvládnout dá, i když mi tam také každý zápas nevyjde na sto procent. Hlavně už toho moc nenaběhám,“ usměje se.

Útok na špičku divizní tabulky však v plánu je. „Každá sezona je ale jiná. Mohou přijít zranění nebo cokoliv jiného. Hodně bude záležet na začátku a pak se uvidí, co bude dál,“ uzavírá ikona soběslavského fotbalu.