Fotbalisté domácích Katovic berou zápas velmi prestižně, protože mnoho jejich hráčů hájilo v mládežnických kategoriích barvy nejlepšího klubu fotbalového jihu Čech. „Všichni se na zápas moc těšíme a doufáme, že dorazí hodně diváků,“ na klubovém webu uvedl šéf klubu Tomáš Hajdušek a dodal, že na diváky čeká pivo zdarma.

Do Katovic se těší i mladíci Dynama, kteří naposledy vyšli bodově naprázdno v půlce dubna v Soběslavi, v dalších sedmi zápasech v řadě však neprohráli a remizovali jen v Táboře s Lomem (3:3) a na hřišti suverénního vítěze divize v Přešticích (1:1). Sedmizápasovou sérii bez prohry mladíci Dynama navíc ozdobili 24 (!) nastřílenými góly.

„Bude to asi dost vyhecované utkání, přijde hodně lidí a věřím, že uvidí kvalitní a zajímavý fotbal,“ řekl Deníku před cestou do Katovic trenér B-mužstva Dynama Dušan Žmolík. „Bude to těžký zápas a musíme se na něj pečlivě nachystat. Chtěli bychom se prezentovat stejně dobrou hrou jako minule v Přešticích,“ dodal Žmolík.

Zbývající tři jihočeské divizní týmy hrají o víkendu doma: Soběslav v sobotu hostí Rokycany (15.30) a J. Hradec se též v sobotu střetne s M. Lázněmi (17), Lom v neděli na táborské Svépomoci změří své síly s Mýtem (17).