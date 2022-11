Skóre je lehce pasivní: 19:22. Svědčí to o velmi dobře zorganizované českokrumlovské defenzivě. Méně gólů v soutěži inkasovala jen Doubravka, která je ale velkým divizním podzimním paradoxem. Aktivní skóre Doubravky 26:21 stačí jen na 13. pozici… "Soutěž je opravdu hodně vyrovnaná," souhlasně přikyvuje předseda českokrumlovského klubu Josef Žižka, "prohrajete zápas a hned jste namočení v boji o sestup."

Podzim se ale diviznímu týmu z jihu Čech povedl. "Myslím, že v klubu panuje spokojenost," hodnotí šéf fotbalového Českého Krumlova, "máme dokonce i víc bodů, než jsme si mysleli."

K tomuto tvrzení předsedu klubu opravňuje několik věcí. "Chtěli jsme být v v polovině tabulky, jsme v horní polovině," jmenuje Josef Žižka ten nejdůležitejší. "A v tabulce pravdy máme nulu," zmiňuje další velmi důležitý faktor.

Jak vypadá tabulka divize sk. A doma a venku?

Nejprve doma. Jihočeský triumf: 1. Katovice 21 bodů, 2. Soběslav 19 bodů, 3. Český Krumlov 19 bodů.

A venku: 1. Lom 14 bodů, 2. Petřín Plzeň 13, 3. Rokycany 10.....až 14. Č. Krumlov 5 bodů.

Právě venkovní utkání v Hořovicích se nejvíc líbilo českokrumlovskému předsedovi Josefu Žižkovi. Zápas se odehrál v rámci 9. kola v sobotu prvního října. Jihočeši vyhráli 1:0. "Hráli jsme kolektivně, kombinačně to byl náš nejlepší podzimní výkon," myslí si Josef Žižka. Utkání v Hořovicích rozhodl v 56. minutě Patrik Vaněk. "Za celý podzim si myslím, že jsme uhráli maximum možného."

A jaké bude českokrumlovské fotbalové jaro? "Během čtrnácti dnů se sejdeme s trenérem, budeme formovat kádr pro další pokračování sezony. Budeme ale rádi, když udržíme současný kádr, ten je aktuálně stabilizovaný, máme v něm i zdvojená místa. S trenérem ale budeme v nejbližší době mluvit." Je logické, že v zimě do tepla divizní klub nepoletí. Není k tomu ani důvod: "Myslím, že ne," usmívá se nad touto otázkou předseda českokrumlovského klubu Josef Žižka. "My využijeme nejlepší podmínky, a to jsou ty, které máme v našem sportovním areálu doma," uvedl předseda FK Slavoj Český Krumlov Josef Žižka.

