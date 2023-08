Čtyři zápasy = dvanáct bodů. Skvělá bilance fotbalistů klubu FC Silon Táborsko. U Jordánu bylo i v dešti přes tisíc fanoušků. Bitva se odehrála nejen na hrací ploše, ale tak o místa na tribuně.

Fotbalisté Táborska ve Fortuna národní lize, výborné výkony si užívají i fanoušci | Video: Deník/ Kamil Jáša

Táborsko se netají ambicí postoupit do I. ligy. Ne letos, možná ne příští rok, ale podle vedení klubu do pěti let. A trenér Nádvorník si myslí, že to bude ještě o dost dřív. Jediný jihočeský klub ve Fortuna národní lize vstoupil do soutěže skvěle. Čtyři zápasy vyhrál, je v čele tabulky, inkasoval jen jednou. V sobotu od Brna. Zápas rozhodla velmi podařená akce Petra Plachého v 79. minutě. "Nejdřív jsem se podíval, chtěl jsem nahrávat," popisoval hrdina víkendového zápasu. "Zdálo se mi, že jsem strašně blízko. Viděl jsem to jen periferně, tak jsem to zkusil a padlo to tam. Jsem za to strašně rád."

Táborsko odehrálo zápas takticky výborně. Pohled do tabulky je pro příznivce tohoto klubu velmi sympatický. Klub z jihu Čech je první, skóre je impozantní: 7:1. Po středečním pohárovém utkání v Klatovech pojede Silon Táborsko v neděli do Jihlavy.

Bitvu s Brnem na hřišti doprovázely i souboje na tribuně. Táborští fanoušci se rychle naučili kupovat vstupenky online, Systém funguje výborně. Doma si vyberete, kde chcete sedět, zakřížkujete si přímo místo a pomocí QR kódu proběhnete vstupní branou bez zdržování. Nemusíte do fronty u pokladny, máte předem zajištěnou pozici v hledišti. V Táboře ale, kdo si zaplatí a vybere si na tribuně místo, má smůlu. Většinou na jeho sedačce už sedí někdo jiný. A bez lístku. "U vchodu mi řekli, že si můžu sednout, kam chci," hájil se poněkud neomaleně fanoušek, který se rozhodl, že se z konkrétního místa, na které si ale vstupenku koupil někdo jiný, prostě nehne. Takových případů bylo v sobotu před zápasem víc. Fanoušci se začali na jinak velmi útulné tribuně u Jordánu zbytečně postrkovat a slovně pošťuchovat ještě před výkopem. Zdravě ambiciózní klub, a jeho fanoušci, pokud to opravdu myslí s postupem mezi českou fotbalovou elitu vážně, má určitě ještě na čem pracovat.