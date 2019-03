Vítězství ve Vlašimi se nerodilo lehce. „Byla to válka, to jsme však čekali,“ oddechl si po zápase autor vítězné branky David Ledecký a dodal, že se hrálo na těžkém terénu a se silným soupeřem. „Na začátek jara jsou to pro nás zlaté tři body,“ zdůraznil.



Zisku tří bodů si váží i trenér David Horejš: „Vlašim byla nepříjemným soupeřem, přesto jsme si dle mého soudu vyhrát zasloužili. Měli jsme určitě víc ze hry, dali jsme gól po krásné akci Ládi Martana a měli jsme i spoustu dalších možností, které jsme už nedotáhli do konce. Toho, že jsme utkání zvládli, si velice vážíme, byl to hodně těžký zápas,“ poznamenal kouč druholigového lídra.



Příležitost v základní sestavě vítězného Dynama dostali hned tři ze čtyř nových hráčů, kteří do týmu přišli až v zimní přestávce, nicméně za riskantní zásah do složení svého mužstva to trenér Horejš nepovažuje. „Já už na začátku přípravy jasně říkal, že ti hráči, kteří do týmu přijdou, musí být posilami. A to dle mého soudu ti, co jsme je přivedli, také jsou,“ podtrhl kouč Dynama, dle něhož ve Vlašimi v nedělním utkání Mareček, Provod i Martan svými výkony tyto předpoklady naplnili. „Láďa Martan zařídil i vítězný gól a ukázal, proč jsme ho sem brali,“ dodal David Horejš.



Před zápasem ve Vlašimi trenéři Dynama řešili i dilema, kdo z dvojice brankářů dostane přednost. „My máme dva výborné a zcela rovnocenné gólmany, nakonec do brány šel Jindra Staněk, jehož předností je i výborná rozehrávka,“ zdůvodnil Horejš, dle něhož Staněk zápas zvládl: „Udržel čisté konto, to mluví za vše. Hráče Vlašimi jsme sice do vážnějších šancí nepouštěli, nicméně hned na začátku utkání si perfektně poradil s Pavlíkovou nepříjemnou střelou z pravé strany a mužstvo v této důležité chvílí výrazně podržel.“



Zatímco Jihočeši ve Vlašimi slavili, domácí smutnili. „Prohráli jsme těsně 0:1, což mě mrzí, protože to byl spíše remízový zápas,“ mrzelo trenéra Ericha Brabce, jenž začínal s fotbalem ve Větřní a do velkého fotbalu vstupoval před lety právě v Dynamu.



Hostům k výhře pogratuloval. „Nakonec se ukázalo, že České Budějovice mají zkušenější tým a že chtějí do ligy,“ konstatoval Brabec.



Také ke druhému jarnímu klání fotbalisté Dynama pojedou o víkendu ven, v sobotu hrají v Prostějově. Doma se představí až příští neděli 17. března v duelu s Brnem.



VÍTKOVICE - TÁBORSKO 1:0 (1:0)

Fotbalisté Táborska v pondělní dohrávce úvodního jarního kola II. ligy tolik potřebné body ve Vítkovicích nezískali a padli 1:0. Hned první šance a první střela zápasu rozhodla o konečném výsledku. A protože tu střelu vyprodukovali fotbalisté Vítkovic, tři body zůstaly doma: po centru z pravé strany si míč ve vápně hostí sice Januška nezpracoval na prsa právě ideálně, přesto se však dokázal ke střele dostat a zblízka prostřelil brankáře Šimana – 1:0! Jihočeši poté soupeře přitlačili, své slibné náznaky příležitostí ale nedokázali dotáhnout až do finální fáze: ve 12. minutě minul domácí branku po rohovém kopu Gebert, a ve 28. min. po Valentově rohu pálil od zadní tyči nehlídaný Dressler do poloprázdné branky, z úhlu ale netrefil prostor mezi tyče. Také po změně stran měli hosté více ze hry, vyrovnat se jim však nepodařilo.



Sestava Táborska: Šiman – Dressler (39. De Almeida), Navrátil, Březina, Klusák – Pilík, Valenta, Čermák, Gebert (57. Frýdek), Kopřiva (77. Pfeifer) – Musiol.