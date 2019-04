Svěřenci trenéra Davida Horejše jeli k zápasu s cílem bodovat a upevnit si tak pozici v čele tabulky, sílu soupeře však respektovali. „Čeká nás těžký zápas, Ústí letos patří v soutěži k nejlepším,“ zdůraznil trenér Dynama.



Body chtělo i Ústí: „Pro mě jsou Budějovice jasný kandidát na přímý postup. Nicméně kdybychom s nimi uspěli, po ztrátách Jihlavy a Hradce bychom se natlačili do špičky i my,“ uvedl kouč Aleš Křeček pro Českou televizi, která pondělní dohrávka 20. kola vysílala v přímém přenosu.



Do zápasu ale vstoupili lépe Jihočeši, kteří měli v úvodu dvě velké šance: ve 3. min. po pěkné akci Provoda a Javorka dal Ledecký pod sebe na Čavoše, jehož rána těsně minula tyč, už minutu nato jen kousek vedle druhé tyče pálil i Martan.



Poté se hra vyrovnala, ale domácí se k zakončení nedostávali, zatímco hosté byli v tomto směru pilnější a domácí hráče jasně přestříleli. Za zmínku stojí hlavně rána aktivně hrajícího Provoda, brankář Tvrdoň však u tyče byl včas. Ještě v závěru první půle po Provodově centru hlavičkoval Brandner vedle.



Po pauze Jihočeši zvýšili své úsilí a dvacet minut se hrálo jen na polovině domácího týmu. Velký tlak svého týmu korunovali v 58. min. vítězným gólem, kdy po Čavošově ukázkovém centru od levé lajny přes celou šířku hřiště Jiří Kladrubský tvrdou ranou pod břevno málem protrhl síť – 0:1. „Míč mi ideálně skočil a zaplaťbůh za to, že jsem to tak trefil,“ radoval se kapitán Dynama.



Ústí se po přestávce do hry prakticky nedostalo a jedinou šanci měl po Havlově faulu na hranici vápna Richter, trefil ale z přímého kopu jen zeď. „Po půli jsme byli jednoznačně lepší a převahu jsme po krásné akci korunovali krásným gólem,“ zářil trenér Horejš, jehož tým zvýšil v čele tabulky svůj náskok už na sedm bodů.



Ústí nad Labem - Dynamo ČB 0:1 (0:0) - Branka: 58. Kladrubský. ŽK: Peterka, Krátký – Wermke, Javorek. Diváci: 1432. Rozhodčí: Hrubeš – Moláček, Flimmel. Ústí nad Labem: Tvrdoň – Prošek, Brak, Peterka, Janso – Richter (67. Šup), Bílek, Miskovič (78. Dvořák) – Krátký, Matějka, Procházka (74. Valenta). Dynamo ČB: Staněk – Kladrubský, Havelka, Novák, Helešic – Čavoš, Javorek – Martan (26. Brandner), Provod, Wermke (83. Táborský) – Ledecký (90+2. Grajciar).



MIKOLANDA BOD BRAL

Tábor – Fotbalisté Táborska bodovali potřetí v řadě, a byť s Třincem doma chtěli zvítězir, trenér Petr Mikolanda remízu 1:1 bral: „Chceme samozřejmě vyhrávat všechny zápasy, ale jsme rádi za každý bod,“ řekl pro klubový web a své hráče pochválil za aktivní vstup do utkání. „Začali jsme tak, jak jsme si řekli. Pak se hra srovnala a Třinec převzal lehce otěže zápasu. Inkasovaný gól nás trošku probudil, přeskupili jsme řady, ale bohužel jsme museli dvakrát nuceně střídat, což nám rozhodilo plány do druhé půle. Ngimbi dal krásnou branku, která byl odměnou za pracovitost. Třinec měl poté ještě jednu šanci a my dvě, ale nikdo je nedokázal využít. Dle mého názoru zasloužená remíza pro oba celky,“ uzavřel trenér Táborska, které v sobotu hraje v Chrudimi.