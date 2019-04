Před nedělním zápasem Dynama ve II. lize s Pardubicemi odpovídal na dotazy Deníku.



„Krásný gól po krásné akci,“ vyzdvihl trenér Horejš vaši spolupráci s Kladrubským. Těší taková chvála?

Samozřejmě, že ano, důležité ale je, že jsme v Ústí vyhráli a v čele tabulky tím odskočili na sedm bodů.



Ještě k té vaší gólové asistenci, opravdu jste na druhé straně hřiště náběh Jirky Kladrubského zaregistroval?

Byla to nachystaná akce. My věděli, že jejich levý záložník se někdy zapomíná vracet a že bychom to mohli využít. S Matějem Helešicem jsme to tam vykombinovali, druhá strana se úplně otevřela, Jirka si křikl a já mu to tam nahrál. Trefil to krásně a jsem rád, že nám to vyšlo.



Hráli jste v Ústí výborně, na střely na branku vyhráli 10:0, ale dali jen jeden gól. Soupeř sice branku netrefil, ale přece jen, nechtělo to pojistit druhým gólem?

Takový ten pojišťovák tomu chyběl, abychom měli na konci větší klid. Ale vyhráli jsme a nikdo už nebude řešit, zda to bylo jen 1:0. Nicméně na finální fázi se ještě zaměříme, abychom ji vylepšili a už teď v neděli s Pardubicemi mohli dát víc než jeden gól.



Zmínil jste se, že jste náskok v čele tabulky navýšili už na sedm bodů. Lepší vstup do jara jste si ani nemohli přát!

Že uděláme na jaře z prvních čtyř utkání dvanáct bodů, s tím asi málokdo z nás počítal. Tím spíš, že tři z těch čtyř utkání jsme hráli venku. Myslím si ale, že jsme v každém zápase ukázali, že máme dobrý tým a že si nekompromisně jdeme za tím naším postupovým snem.



Nicméně rozhodnuto ještě není a už teď v neděli máte doma silné Pardubice. jste si vědomi, že vás zase čeká těžký zápas?



V naší soutěži je každý zápas těžký. Třeba i v Prostějově, který je v tabulce dole, to byl strašně těžký zápas. My se nesmíme nechat ukolébat a do každého zápasu musíme jít s cílem ho vyhrát.



Takže i s Pardubicemi, kde jste na podzim prohráli?

Já tam nehrál, ale zápas jsem viděl z lavičky. Myslím, že jsme tam byli lepší, měli jsme i šance, ale gól jsme nedali, zatímco oni, do čeho kopli, to byl gól. Snad jsme si tu smůlu vybrali a tu prohru jim tady oplatíme. Minule proti Brnu atmosféra na stadionu byla nádherná a my i díky tomu jsme zápas tak úžasně obrátili. Snad přijdou lidi i teď a pomohou nám.