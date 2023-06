Tříletou smlouvu podepsal v druholigovém FC Silon Táborsko dvaadvacetiletý brankář Daniel Kerl, jenž přišel k Jordánu letos v zimě z českobudějovického Dynama na hostování, které se tudíž nyní změnilo v přestup.

Daniel Kerl po zápase Táborska s Jihlavou se svým dědou a otcem. | Foto: Deník/ jan Škrle

„Z toho, že budu v Táboře jako kmenový hráč, mám velikou radost. Vždy je lepší nebýt jen na hostování,“ zdůraznil ve svém rozhovoru pro Deník nadějný gólman, jenž v Dynamu byl od malička. „A od malička taky v bráně. Jinak to prostě ani nešlo,“ krčil rameny třetí z brankářského klanu rodiny Kerlových, jejíž jméno ve fotbalové brance hájil jak Danův dědeček Jaroslav Kerl, tak otec Daniel starší.

„A teď za sedmnáctku tady v Táboře chytá i mladší brácha Dominik,“ s úsměvem dodal Dan Kerl, jenž v právě skončené sezoně odchytal za druholigové áčko Táborska poslední tři střetnutí.

A v nich svěřenci trenéra Romana Nádvorníka zdolali doma Vlašim 3:1, v Olomouci zvítězili 3:0 a s Příbramí hráli 2:2. „V závěru sezony v bráně dostal šanci Kerl a vedl si velice dobře,“ chválil mladého gólmana v rozhovoru pro Deník táborský kouč. „To, že jsme v těch třech zápasech neprohráli a získali v nich sedm bodů, mě samozřejmě velice těší,“ pochvaloval si svůj vydařený debut Kerl, jenž podpis smlouvy v Táborsku uvítal: „Jsem rád, že Táborsko o mě projevilo zájem. Beru to pro sebe jako krok dopředu. Chci se poprat o místo v bráně,“ ujistil.

„Dan je perspektivní brankář, jenž má možnost vedle Martina Pastornického dále růst a dosahovat ještě lepších výkonů,“ vyzdvihl při podpisu smlouvy ředitel fotbalového Silonu Martin Vozábal a dodal: „Jsme tudíž rádi, že jsme ho z Dynama získali do našeho kádru.“

V Dynamu Kerl prošel všemi mládežnickými kategoriemi přes béčko až do kádru prvoligového áčka. „Za chlapy jsem začal chytat v béčku v sezoně, kdy se postupovalo z divize do třetí ligy. Ale v ČFL jsem nechytal, po postupu béčka z divize jsem odešel na hostování do Třince,“ líčil Daniel Kerl, jenž si v Třinci odbyl i debut ve II. lize. „Bylo to v zápase s Prostějovem a hráli jsme 2:2. Což mě těšilo, protože by mě mrzelo, kdyby ta má druholigová premiéra skončila porážkou,“ ocenil.

Ještě před odchodem na hostování do Třince kryl Kerl spolu s Lukschem v Dynamu záda v A-týmu Vorlovi. „Jedničkou bude Vojta Vorel, jenž své kvality prokázal už v minulé sezoně. Pak máme dva mladé gólmany, a to Matěje Luksche, jenž byl na hostování v Liptovském Mikuláši, a Dana Kerla, jenž byl jako třetí gólman, ale párkrát byl i na lavičce. V přípravě se jevil velice dobře a teď podepsal profesionální smlouvu,“ říkal tehdejší trenér Dynama David Horejš na startu přípravy sezony 2021/22.

Kerla tenkrát při loučení se svou aktivní kariérou chválil i slavný budějovický brankář Jaroslav Drobný: „Chytat pravidelně by už měl začít Vojta Vorel, ale potom je tady Dan Kerl, který za poslední dobu výkonnostně hodně vyrostl a zasloužil by si, aby dostal šanci,“ chválil Drobný svého možného nástupce.

Na lavičku při zápase I. ligy v dresu Dynama usedl Kerl už v říjnu 2010 ve svých 19 letech v Mladé Boleslavi „Byla to skvělá zkušenost. Je to prostě něco jiného, než když ligu sledujete z tribuny. Člověk je víc vtažený do hry a vlastně musí být pořád připravený, kdyby se něco stalo,“ říkal tehdy.

Teď se Dan Kerl chystá na sezonu ve II. lize jako kmenový hráč Táborska. „Moc se na to těším a budu dělat maximum pro to, abych se do brány dostával co nejčastěji,“ netajil se svým přáním.

A co, kdyby se ozvalo „jeho“ Dynamo, které dle sportovního ředitele budějovického klubu Milana Čadka má právo na zpětný odkup? „Já přeji Dynamu jen to nejlepší, prožil jsem tam krásné roky. Teď jsem ale hráčem Táborska a v něm se chci prosadit. Na nic jiného teď nemyslím,“ zdůraznil Daniel Kerl.