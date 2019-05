České Budějovice – Do Dynama dvaadvacetiletý Lukáš Provod přišel v zimě na hostování z Viktorie Plzeň, kde na podzim hrál za juniorku. Na jihu Čech svými výkony zaujal už v přípravě a pevné místo v základní sestavě měl i ve II. lize.

Lukáš Provod po zápase Dynama s Varnsdorfem (3:0) odpovídá na dotazy Deníku jižní Čechy. | Foto: Deník/ Jan Škrle

Po výhře s Varnsdorfem 3:0, ke které přispěl důležitým prvním gólem, odpovídal na dotazy Deníku.



Bouřlivé oslavy postupu vypukly už po výhře s Chrudimí, další pak po Varnsdorfu, kdy jste na stadionu převzali pohár a medaile pro vítěze druhé ligy. Užíváte si to?

Užívám si to maximálně, protože s tím cílem jsem sem šel. S tím, abychom postoupili a jsem moc rád, že se to povedlo. Byla to cesta dlouhá a hodně náročná, neboť vyhrát druhou ligu není vůbec nic jednoduchého.



A když jste šli do jarní části sezony, věřil jste, že splnění tohoto cíle, jak sám říkáte, cíle nijak jednoduchého, je ve vašich silách?

Určitě jsem v to věřil a dle mě by byla chyba, kdybych nevěřil. Přišel jsem totiž do týmu, který má obrovskou kvalitu a který navíc měl i odhodlání tu svou sílu taky potvrdit i na hřišti. Cíl, který jsme si dali, byl od začátku jasný a všichni jsme věřili, že na postup máme. A myslím, že to bylo vidět i na hřišti.



Zmínil jste, že jste přicházel do týmu, který měl velkou sílu. Přesto jste se v tak silném týmu dokázal prosadit do základu.

S tím, abych toho odehrál co nejvíc, jsem sem přicházel. A to se mi splnilo a jsem rád, že jsem se do týmu prosadil a svým dílem i trochu pomohl k tomu, co se nám podařilo.



Cílem byl postup, ale k tomu jste přidali i nevídanou sérii dvanácti výher v řadě. Užívali jste si tu velkou jízdu?

Ohromně. My se sice snažili jít zápas od zápasu, vždy se soustředit na nejbližší zápas a neřešit, zda máme nějakou sérii. Ale že jsme udělali takovou šňůru výher a že to od nás byla taková jízda, je jedině dobře a bylo tu super.



Velkou jízdu od vás předvídal trenér i v podobě oslav, které vypukly bezprostředně po Chrudimi, když jste zjistili, že Jihlava nevyhrála a vy už máte jistý postup. Byla to opravdu velká jízda?

Musím říct, že trenér to viděl správně. Oslavy to byly opravdu veliké a my si je taky patřičně užívali. Jenže do ligy se taky přece nepostupuje každý den… (úsměv)



Přesto jste bezprostředně po těchto oslavách na hřišti druhé Jihlavy dokázali uhrát remízu 1:1. Třeba Plzeň, když před třemi roky uhrála titul, jela na Slavii a prohrála tam 5:0. Vy jste Plzeňák, nevybavilo se vám to?

Tak zrovna na tohle jsem si nevzpomněl, určitě jsme si ale uvědomovali, že udělat si v Jihlavě ostudu nechceme a že ten zápas chceme odehrát se ctí. Myslím, že se nám to podařilo a že přivézt si z Jihlavy remízu je jeden z úspěchů této sezony.



Své fanoušky jste potěšili taky v posledním zápase doma proti Varnsdorfu. Bylo to od vás i poděkování jim za jejich podporu?

Přesně tak. My do toho zápasu šli s tím, že je hrajeme naposled před svými fanoušky a že po něm budeme zvedat pohár nad hlavu, a tak jsme chtěli vyhrát a podat i dobrý výkon. Mohli jsme dát i víc gólů, ale i 3:0 je super. Až tak lehký zápas to nebyl, posledních pět deset minut jsem toho měl už plné zuby.



Dal jste důležitý první gól, jak jste ho viděl?

Dostal jsem super balon od Javora (Petra Javorka – pozn), dal si dotek do běhu, a když jsem viděl, že gólman vyběhl, dal jsem dloubák přes něj. Já měl těch šancí víc a jsem rád, že jsem aspoň jeden gól dal a konečně se zase trefil.



Po sezoně vám končí hostování, jak to s vámi vypadá?

Ještě je to v řešení a úplně přesně nevím.Mám zájem tu zůstat a pokračovat v hostování, ale jak to bude, v tuto chvíli nevím.



Zůstat v Budějovicích byste se tudíž nebránil?

Rozhodně ne. Naopak, byl bych rád, kdybych tady mohl zůstat. První ligu jsem ještě nehrál, a kdybych si premiéru odbyl tady v Dynamu, vůbec bych se nezlobil…