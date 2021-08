Branka: 87. Tijani (pen.). Rozhodčí: Machač – Kotalík, Pečenka. ŽK: 4:5 (22. Němeček, 63. Srubek, 71. O. Vintr, 77. Fofana – 36. Provazník, 54. Navrátil, 60. Brožek - trenér, 68. Holiš, 79. Vozihnoj. Diváků: 747.

MFK Vyškov: Šustr – Hanuš (58. Langer), Srubek, Fofana, Štěpánek – Ilko, Dan Jambor (46. Kanakimana) – M. Vintr (46. Simr), O. Vintr, David Jambor – Němeček (C).

FC MAS Táborsko: Pecháček – Almeida, Navrátil, Holiš, Tusjak – Vozihnoj (82. Kopečný), Icha (90+4. Schramhauser), Boula, Plachý – Matoušek (67. Tijani), Provazník (82. Miranda).

Exekuce penalt rozhodla sobotní dopolední souboj mezi fotbalisty Vyškova a Táborska. Domácí na stadionu v Drnovicích svou šanci v 54. minutě nevyužili, když zakončení Pavla Ilka vytěsnil brankář Šimon Pecháček. V 87. minutě dostal šanci na opačné straně po střetu v jedenáctce Muhamed Tijani, který poslal míč do protipohybu domácího gólmana Martin Šustra.

O dojmy z průběhu střetnutí i z výkonu svého týmu se podělil trenér FC MAS Táborsko Miloslav Brožek: „Vítězství je pro nás především hodně cenné, protože hra se nám tak úplně nedařila. Byl to zápas, ve kterém jsme měli tvořit, ale kombinace nám nevycházely a ztráceli jsme míče. Vítězství jsme si tak museli vybojovat a pochopili jsme, že to bude fotbalová válka. Někdy prostě fotbal není skvělý, ale přinese vám skvělý výsledek. Náš tým projevil velkou semknutost a morální sílu. Co se týče průběhu utkání, viděli jsme spíše náznaky šancí a skrumáže. Početně měli domácí více příležitostí, ale obecně vzato to byl spíš boj. Musím pochválit brankáře Pecháčka, který skvěle chytil dobře kopnutou penaltu. Byl to od něj fantastický, dominantní zákrok. I když jsme byli pod tlakem, tak nás podržel a spoluhráče vždy nabudil. Tijani byl na penaltu určen jako druhý, ale faulovaný Jirka Boula, který měl jít jako první, měl trochu pochroumaný kotník. Tijani, který je dobře naladěn, pokutový kop proměnil bez problémů. Vůbec je třeba říct, že nám střídající hráči velmi pomohli. Byl to asi remízový zápas, který jsme dokázali zvrátit na svou stranu. Po zápase za mnou přišel kapitán Navrátil a řekl: Loni na podzim bychom takový zápas prohráli, ale dnes jsme o kus dál.“