České Budějovice, Tábor – Fotbalisté Dynama i po remíze 1:1 přivezli bod z Jihlavy, nerozhodně 3:3 hrálo doma i Táborsko. Byť si remízy zřejmě víc cení na Střeleckém ostrově, svou váhu by jeden bod mohl mít i pro Táborsko.

Karel Hasil se v zápase Táborska s Pardubicemi raduje ze svého gólu na 2:3. | Foto: Deník/ Jan Škrle

Dynamo do Jihlavy jelo po středečních oslavách postupu a navíc trenéři do hry poslali i některé hráče, kteří tak pravidelně na jaře nenastupovali. Na beku za Kladrubského naskočil Řezáč a za Havla dorostenec Fišl – a také v bráně za Staňka zkušený Zdeněk Křížek, jenž hlavně po půli svými zákroky přiváděl domácí hráče k zoufalství… „Budějovice potvrdily, že je zdobí pevná obrana a navíc jim skvěle zachytal Křížek.,“ ocenil výborný výkon hostujícího brankáře i jihlavský trenér Radim Kučera. „Mrzí nás, že jsme nepotvrdili stoprocentní barážovou účast, přesto musím kluky pochválit, protože na nich bylo vidět, že moc chtějí vyhrát. My věděli, že Budějovice sem přijedou po postupových oslavách v uvolněné atmosféře a zahrát si v klidu fotbal. A je nutno dodat, že Dynamo bylo v první půli nebezpečné a Ledecký měl ještě dvě dobré šance,“ uznal jihlavský kouč.



Fotbalisté Dynama odjížděli z Vysočiny spokojeni, bod ze hřiště druhého týmu tabulky brali. „Jsem rád, že jsme zápas po těch oslavách dokázali zvládnout,“ chválil své hráče trenér David Horejš a vyzdvihl zejména vydařený vstup do zápasu. „Začátek utkání jsme chytli velice dobře, šli jsme zaslouženě do vedeni a měli jsme ještě nějaké další šance. Škoda jen gólu, který jsme inkasovali v úplném závěru prvního poločasu,“ litoval.



Na pozápasové tiskovce trenér Dynama zmínil i postupové oslavy. „Jsme rádi, že i po nich jsme tak náročný zápas zvládli,“ ocenil a odtajnil, co svým hráčům kladl na srdce. „Hlavně jsem jim řekl, že jedeme na hřiště mužstva, které má velkou kvalitu. Že jsme si v této sezoně udělali nějaké jméno a že bych tudíž nechtěl, aby došlo k nějakému průšvihu,“ vysvětloval David Horejš, dle něhož remíza z Jihlavy se cení. „Bod bereme i proto, že po poločase měli domácí víc ze hry a nás několikrát podržel brankář Křížek,“ konstatoval budějovický kouč.



Zatímco bod z Jihlavy Dynamo bralo, u Jordánu po remíze 3:3 s Pardubicemi byly pocity smíšené. „Za to, jakým způsobem se náš tým dokázal po tragickém začátku zápasu zvednout a z 0:3 ještě vyrovnat na 3:3, určitě patří hráčům pochvala,“ vyzdvihl trenér Táborska Karel Musil výkon svých svěřenců v závěru první půle a po změně stran. „Mrzí mě, že poté, co jsme v 70. minutě vyrovnali, jsme si ve finální fázi nepřipravili lepší šanci. Dalo se to totiž ještě otočit a nakonec získat všechny tři body,“ litoval nový trenér Táborska.



Ač dva doma ztracené body mrzí, dál platí, že záchranu má Táborsko ve svých rukou. „Teď se musíme dobře připravit na sobotu, kdy budeme opět doma hrát se Sokolovem,“ uzavřel Musil.



OBA DOMA V SOBOTU

Jak Dynamo s Varnsdorfem, tak Táborsko se Sokolovem hrají o víkendu shodně doma už v sobotu (15.00).