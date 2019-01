České Budějovice – Fotbalisté Dynama se v zimní přípravě po dvou úvodních zápasech na hřištích svých soupeřů ve středu prvně představí doma, od 11 hod. na Složišti změří síly s Vyšehradem.

David Ledecký na Spartě v souboji s domácím Lukášem Štětinou. Ve středu hraje Dynamo přípravu na Složišti s Vyšehradem. | Foto: Deník/ Jan Škrle

A trenér David Horejš věří, že po dvou prohrách ve středu jeho tým vyhraje. „Je to příprava, ale i v ní mají výsledky svou cenu,“ uvedl kouč Dynama, kterého sice víkendová porážka 2:3 od Amstettenu mrzela, za výkon v první půli své hráče ale chválil: „Na rozdíl od utkání na Spartě, kde jsme do přestávky hráli špatně, tentokráte v naší hře byly už věci, které po hráčích chceme,“ vyzdvihl. „Byl tam pohyb i herní kvalita, dali jsme gól a druhý nám nebyl uznán, vytvořili jsme si i další šance,“ pochvaloval si.



Druhá půle, hlavně její závěr, ale vše pokazil. „Hrálo se sice na těžkém terénu, ani to ale neomlouvá neskutečné chyby, jichž jsme se dopustili a za něž jsme v závěrečných deseti minutách zaplatili dvěma inkasovanými góly,“ hněval se trenér Dynama.



Svou roli dle něj sehrála po změně stran i neúčast zkušeného stopera Nováka, jenž v půli střídal. „Jeho odchod byl znát, s ním za zády byla naše hra úplně jiná,“ konstatoval Horejš. „Prostor v přípravě ale musí dostat všichni hráči,“ pokrčil rameny.



Prostřídat své hráče trenéři Dynama hodlají i v zápase s Vyšehradem. „Navíc by se měli objevit i dva noví hráči,“ slíbil Horejš už v úterním Deníku, v němž jsme také avizovali, že jedním z nich by měl být Elvis Mashike (přijít má z Liberce na hostování).



A tím druhým novicem je devětadvacetiletý ofenzivní záložník Ladislav Martan, jenž přichází na jih Čech na přestup z Hradce Králové. „Už se připojil k týmu a proti Vyšehradu by měl nastoupit,“ ujistil tiskový mluvčí Dynama Aleš Strouha.



Proti Vyšehradu, který je po podzimu třetí ve III. lize, půjde Dynamo s cílem vyhrát. „My chceme vyhrát každý zápas,“ podtrhl Horejš.



TABORSKO NA MALTĚ

Valetta – Zatímco v Česku fotbalisté v přípravě hrají na umělkách a za citelné zimy, druholigové Táborsko play off zápasy zimní Tipsport ligy na Maltě hrálo na přírodní trávě a za příjemného počasí.



Po semifinálové prohře 0:2 s Brnem svěřenci Petra Mikolandy podlehli i o 3. místo Ml. Boleslavi 1:3 a nový kouč je ve svém hodnocení zápasu pro klubový web příliš nešetřil: „Oba první góly byly po našich obrovských individuálních chybách. Máme stejný problém jako na podzim, kdy prvních patnáct minut inkasujeme úvodní branku. Na to se musíme hodně zaměřit, není přece možné, abychom z dvaceti zápasů inkasovali šestnáctkrát do patnácté minuty,“ vrtěl hlavou.

Postupem času se hra Táborska zlepšila. „Zaslouženě jsme vyrovnali na 1:1 a měli i další náznaky šancí, ale minutu před půlí jsme po další chybě dostali druhý gól,“ litoval Mikolanda a dodal, že poslední půlhodina patřila jeho týmu. „Byli jsme aktivnější a více na míči. Měli jsme i dvě šance, které díky mládí a nezkušenosti nedokážeme proměnit. Byť jsme skončili čtvrtí, účast v závěrečné fázi Tipsport ligy byla obrovskou zkušeností pro naše mladé hráče. Když se vyvarujeme některých chyb, tak můžeme hrát s kýmkoliv,“ zakončil Mikolanda optimisticky.



Za zmínku stojí i informace z klubového webu, že proti Ml. Boleslavi hrálo pět odchovanců Táborska, a to Jakub Navrátil, Adam Zadražil, Patrik Schramhauser, Leoš Vozihnoj a Lukáš Pfeifer.



V rámci svého soustředění na Maltě se ve středu od 20 hod. fotbalisté Táborska v přípravě utkají s maltským ligovým týmem FC Floriana.