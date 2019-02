České Budějovice – Že fotbalisté Dynama půjdou do jarní části II. ligy jako vítěz podzimní části soutěže s cílem postoupit mezi elitu, je nepochybné. Zda se jim podaří do ligy dojít, už tak jasné zdaleka není. Ta cesta bude ještě hodně těžká a trnitá.

Lukáš Provod je jedním z nových hráčů Dynama, kteří odcestovali s týmem na soustředění do Chorvatska. | Foto: Deník/ Jan Škrle

A zda je na této cestě doprovodí i Lukáš Provod, samozřejmě tak jisté také není.



Nicméně ze čtyř adeptů na černobílý dres, kteří se na začátku zimní přípravy hlásili na Střeleckém ostrově, právě dvaadvacetiletý nadějný mladík, jenž do Dynama přišel na zkoušku z juniorky Viktorie Plzeň, jako jediný v neděli ráno zamířil s týmem na herní soustředění do Chorvatska.



Rakouský útočník Semir Gvozdjar, jenž prošel akademií v nizozemském Twente, se v přípravě na Spartě vůbec nedostal na hřiště, plánovaný druhý duel totiž odpadl. Na další test už nedošlo.



Na Spartě měl možnost se ukázat exzlínský Chorvat Josip Balič, jenž ale za Zlín v lize odehrál jen jeden mač, jinak hrál za juniorku. „Pokud někdo nový přijde, musí to být hráč do základu. Musí být lepší než ti, co tady jsou,“ dal trenér David Horejš po zápase jasně najevo, že takovým hráčem Balič dle něj není.



Odpověď na to, zda by takovým hráčem mohl být Elvis Mashike, třetí odpadlík z té úvodní čtveřice možných posil, dal konžský útočník sám, když se před týdnem na přípravu s Příbramí na Složiště bez omluvy nedostavil a vrátil se do Liberce. „Dobrý den, pán trenér, já nemůžu za to, ale moje sebevědomí mi nedovolí, abych tady zůstal,“ zdůvodnil svou kouzelnou češtinou ve videozprávě, kterou zaslal trenéru Horejšovi. „Elvis u nás tedy vydržel pět dnů. Po tom, jak se v sobotu zachoval, o jeho služby až ani nemáme zájem,“ krčil rameny generální manažer Dynama Martin Vozábal.



Jak jsme již uvedli v úvodu, z té první čtveřice adeptů tedy zůstal jen Provod, který zatím podává slibné výkony.



Vedení klubu ale nelenilo a v Chorvatsku by o post v týmu měli usilovat dva ostřílení nováčci: z Hradce Králové přestoupil devětadvacetiletý ofenzivní záložník Ladislav Martan a z Dukly Praha na jih míří útočník Patrik Brandner. Na jeho adresu šéf klubu uvedl: „Jeho kvality známe, hrál v Dukle první ligu, měl by být alternativou za Elvise,“ podtrhl Vozábal.



Do Chorvatska nejeli pro zranění dva hráči. Jedním je Matěj Helešic, jehož zranění se však nezdá být tak vážné, jak to zprvu vypadalo. Tím druhým je s natrženým vazem Filip Havelka, za něhož by měl na soustředění dodatečně dorazit jiný mladík ze Sparty. Jeho jméno sice Deník zná, ale klub ho odtajnit zatím nechce . „Detaily jeho příchodu ještě ladíme,“ sdělil Deníku Martin Vozábal.



Z podzimního kádru odešli jen dva hráči: Róbert Kovaľ se vrátil z hostování do Dukly Praha a slovenský záložník Adrián Čermák bude hostovat do konce sezony v Táborsku. „Po těžkém zranění se vrací do hry. Je to pořád mladý kluk, potřebuje hrát,“ vysvětlil trenér Horejš.

„My jsme hlavně rádi, že se nám podařilo všechny klíčové hráče udržet a že kádr zůstal prakticky pohromadě,“ vyzdvihl trenér Dynama.