A nutno dodat, že vítěze suverénního! „Je to obrovský úspěch celého týmu i lidí kolem něj a my si ho taky řádně užíváme,“ zářil trenér David Horejš.

Jeho svěřenci i poslední zápas doma zvládli s noblesou a tým z horní poloviny tabulky po většinu času válcovali. „Až na úplný začátek utkání jsme měli zápas jasně ve svých rukou,“ konstatoval i možná nejlepší muž zápasu Lukáš Provod, jenž byl i autorem vedoucí gólu vítězů.

Dal ho už v 10. min., kdy si naběhl na Javorkův dlouhý pas za obranu, zadáky hostí nechal daleko za sebou a podél vybíhajícího Porcala poslal míč do sítě – 1:0.

Vstup do do zápasu Dynamu ale nevyšel, jeho hráči totiž začali trochu lehkovážně a za to, že už po dvou minutách neinkasovali, mohli děkovat jen brankáři Staňkovi, jenž během několika vteřin zneškodnil hned tři velké šance hostí, z nichž zejména Dordičova hlavička byla gólová. „Nato výborně chytil a pak už jsme, myslím, dominovali,“ přemítal domácí záložník Lukáš Provod.

Ten byl v sobotu při chuti a minutu po své vedoucí trefě byl blízko druhému gólu, to když mu míč ideálně sklepl hlavou Ledecký a mladý křídelník Dynama předvedl parádní střelu z voleje, trefil ale blokujícího beka. Ve 23. minutě se po Kladrubského centru dostal Provod i k hlavičce, mířil ale vedle tyče.

Ideální možnost zvýšit měl ke konci úvodní půlhodiny Kladrubský, z přímého kopu za faul na Provoda dva metry před vápnem ale poslal míč jen do rukou brankářře Porcala. Chuť si kapitán Dynama spravil ještě před přestávkou, když s přehledem proměnil penaltu za Heppnerovu ruku v pokutovém území – 2:0.

Do druhé půle poslal za Javorka trenér Horejš do hry Táborského, jenž se hned po příchodu uvedl ukázkovým volejem z 25 m – a brankář Porcal měl s jeho pokusem velké starosti. Potlesk diváků sklidila těsně předtím i Provodova nahrávka na Ledeckého, kdy domácímu kanonýrovi chyběly k míči ve skluzu jen centimetry.

Pečetícího gólu na 3:0 se fanoušci Dynama dočkali až v poslední minutě a byl to gól parádní, když Havel vystřihl nůžky vskutku ukázkové!

Dynamo ČB - Varnsdorf 3:0 (2:0) - Branky: 10. Provod, 42. Kladrubský (11). ŽK: Čavoš. Diváci: 1561. Rozhodčí: Petřík – Blažej, Kubr. Dynamo: Staněk – Kladrubský, Havel, Novák, Helešic – Havelka, Čavoš – Martan (72. Brandner), Javorek (46. Táborský), Provod – Ledecký (63. Grajciar). Varnsdorf: Porcal – Richter, Dordič, Kubista, Heppner – Bláha – Rudnytskyy, Kocourek (71. Novák), Ondráček, Barac (56. Schön) – Dordič (80. Minsung).