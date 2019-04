Ačkoli se kouč Dynama David Horejš roli jasného favorita zarputile brání, nejblíž do I. ligy má právě jeho tým, který si díky sérii jedenácti (!) výher v řadě zajistil v čele tabulky před druhou Jihlavou devítibodový náskok. „Jenže zbývá ještě spousta zápasů,“ připomínal budějovický kouč i před týdnem po hladkém vítězství svého týmu ve Znojmě 5:2.

Své hráče ale chválil: „Sice jsme dostali dva góly, ale až za stavu 4:0, kdy jsme si asi mysleli, že už se nic nemůže stát. Nakonec jsme ale ještě přidali i pátý gól, takže spokojenost byla veliká. Hlavně s tím, jak jsme byli produktivní, dát venku pět gólů se nám už dlouho nepodařilo.“

Na jaře fotbalisté Dynama v osmi odehraných zápasech neztratili jediný bod a v této nevídané sérii by rádi pokračovali i v nedělním domácím utkání se Sokolovem (17.00 na Střeleckém ostrově). Soupeře ale nepodceňují: „Sokolov má kvalitní tým a my do zápasu musíme jít se stejným nasazením jako do předešlých utkání,“ zdůraznil trenér Horejš.

Dynamo by mělo být v neděli v plné síle. „K dispozici bude i Lukáš Provod, jenž před derby s Táborskem nebyl zcela fit a hrál se sebezapřením, takže jsme ho ve Znojmě raději šetřili. Teď by už měl být v pořádku,“ konstatoval Horejš a pochválil zkušeného Táborského, jenž Provoda ve Znojmě nahradil a odvedl kvalitní výkon.

„Dalším kladem je i to, že se nám z marodky vrací Filip Havelka, jenž v tomto týdnu s námi trénoval už naplno a vypadá velice dobře. Máme tedy k dispozici dalšího kvalitního hráče,“ pochvaloval si trenér Dynama. „Nečeká nás se Sokolovem jednoduchý zápas, věříme však, že přijde hodně lidí a že klukům pomohou. Fanoušci za námi jeli i do Znojma a za to bych jim rád poděkoval. V neděli uděláme maximum, abychom je opět potěšili jak bodovým ziskem, tak i předvedenou hrou,“ ujistil David Horejš.

S respektem k síle lídra tabulky míří do jihočeské metropole fotbalisté Baníku Sokolov: „Vždycky říkám, jak je druhá liga vyrovnaná, v současnosti ale České Budějovice jsou díky výsledkům i výkonům odskočené. Čeká nás kvalitní a hodně sebevědomý tým. Víme o velmi kvalitních jednotlivcích, ať je to Kladrubský, Provod, hráči ve středu zálohy nebo Ledecký či Brandner. Hrají ofenzivně, navíc umí zakončit,“ uvedl pro klubový web sokolovský kouč Vítězslav Hejret, jenž přesto dopředu zbraně neskládá: „Chceme tým připravit po taktické a psychické stránce tak, abychom mohli na hřišti favorita uspět. Nechceme za každou cenu hrát hodně defenzivně, ale uvidíme, jak se bude zápas vyvíjet. Pořád jde o mužstvo ze stejné soutěže, takže budeme také spoléhat na naše výkony. Jedním z úkolů bude minimalizovat jejich útočnou sílu,“ konstatoval Hejret.

Fotbalisté Táborska před týdnem po vydřené výhře se Žižkovem z předposlední příčky tabulky se sice neodlepili, kontakt s dalšími ohroženými týmy ale udrželi. Jedním z těch ohrožených je i Prostějov, který na 13. místě tabulky má jen o tři body víc než Táborsko.

Právě v Prostějově se v sobotu svěřenci trenéra Petra Mikolandy pokusí bodovat a dál tak držet naději na záchranu. Táborsko vedle dlouhodobého maroda Dresslera bude postrádat i zraněného Hasila a vykartovaného Šanderu, přesto chce uspět. „Tři body se Žižkovem byly cenné, ale i povinné, neméně důležitý zápas nás čeká teď i v Prostějově,“ zdůraznil trenér Petr Mikolanda. „Prostějov doma na jaře body neztrácí, má sílu, kvalitu i zkušené hráče, přesto bychom chtěli uhrát alespoň bod a ještě raději všechny tři,“ ujistil kouč FCT.

S cílem uspět jde do „šestibodového“ utkání ale také Prostějov: „Nezbývá nám nic jiného než vyhrát, nicméně dýchalo by se nám lépe, kdybychom z Pardubic přivezli nějaký bod,“ litoval zbytečné porážky 1:2 v rozhovoru pro klubový web prostějovský obránce Tomáš Janíček.

O víkendu pokračují i další republikové soutěže: Písek ve III. lize jede v neděli do Brozan, v divizi už v sobotu hraje Čížová od 13.30 hod. s pražskou Aritmou a Soběslav též doma od 17 hodin s Hořovickem, rezerva Táborska zamíří do Doubravky a J. Hradec do Berouna (začátky v 17.00).

V I. lize dorostu hrála na Složišti devatenáctka Dynama se Slavií 2:2 a na penalty 4:5 prohrála, v lize juniorů jednadvacítka Dynamo též na Složišti v pondělí s Jabloncem (14.00).