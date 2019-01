České Budějovice, Tábor – Fotbalisté obou jihočeských druholigových mužstev sehrají už ve středu svá první přípravná utkání v novém roce: Dynamo změří síly na Strahově v dvojutkání s pražskou Spartou (11 a 14), Táborsko se v úvodním kole Tipsport ligy střetne v Brně se Zbrojovkou.

Trenér David Horejš povede fotbalisty Dynama v prvních přípravných utkáních roku v Praze proti Spartě. | Foto: Deník/ Jan Škrle

Pro Dynamo bude středeční dvojutkání vskutku ostrým testem, neboť při všech problémech, s nimiž se Sparta na podzim potýkala, je to pořád Sparta. Navíc po nástupu Tomáše Rosického do funkce sportovního ředitele si žádný z hráčů Sparty určitě nedovolí ani v přípravném utkání něco vypustit.



Trenér David Horejš si přesto náročný trest pochvaluje: „Já osobně podobná utkání se silnými soupeři mám v přípravě rád. Ostatně stejně jsme to měli i v létě, kdy jsme měli Plzeň a Spartu. Právě takové zápasy nám ukážou i věci, na nichž musíme ještě pracovat. První liga začíná hodně brzy, takže s ligovými soupeři musíme hrát hned na začátku přípravy,“ podtrhl kouč Dynama.



Jak kádr týmu proti Spartě rozdělí, si trenéři upřesní až před zápasem, chybět ale jistě nebude ani testovaný Lukáš Provod. „Měli jsme ho vytipovaného už delší dobu, je to typický krajní hráč, levonohý, může hrát v obraně i z křídla, umí jeden na jednoho. Doufám, že do týmu zapadne,“ řekl na jeho adresu Horejš.



Náročný test ve středu čeká v Brně i fotbalisty Táborska, které na jaře povede nový trenér Petr Mikolanda. Ten na pondělním zahájení zimní přípravy uvítal na Soukeníku 27 hráčů, kteří absolvují dvouměsíční zimní přípravu v domácích podmínkách.



U Jordánu už na jaře dále nebudou působit Petr Nerad a Lukáš Pouček, jimž skončilo hostování z Jihlavy a Dynama (Pouček dle informací Deníku by měl přípravu začít v juniorce). Smlouva skončila Ibrahimu Ndiayemu. Naopak o místo v kádru bude usilovat několik nových adeptů na dres FCT (jejich přehled přinášíme na této stránce).



Právě tito noví hráči zřejmě dostanou šanci v utkání proti Zbrojovce (10.30), která do Tipsport ligy vstoupila už o víkendu výhrou nad Znojmem 5:2. Trenér Pavel Šustr přesto měl výhrady: „Podařilo se nám vstřelit pět gólů, což je určitě fajn. Na druhou stranu jsme dostali dva góly po situacích, které jsme měli řešit líp. Nedobíháme, pozdě bráníme, to mi vadí,“ uvedl brněnský kouč pro klubový web.



Zimní přípravu ve středu zahájí také třetiligový Písek: sraz hráčů je v 17 hodin.