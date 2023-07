Výrazně se podepsal pod vítězství fotbalistů Táborska ve druhé lize nad béčkem Sparty Praha 1:0. Urostlý útočník Jakub Šašinka (27 let) si připsal gólovou asistenci na vítězný gól Bojana Dordiče, hlavně však vyhrál nespočet osobních soubojů a patřil jednoznačně k nejlepším hráčům zápasu.

Opora fotbalistů Táborska Jakub Šašinka. | Foto: Deník/ Jan Škrle

Především v první půli Jihočeši partu mladíků v rudých dresech zatlačili a svou převahu také přetavili v jediný gól zápasu. „Takový byl náš plán, abychom na soupeře vletěli. Měli jsme hodně ze hry, drželi jsme míč a dobře jsme kombinovali. Škoda, že jsme nevyužili více šancí a skončilo to jenom 1:0,“ řekl k zápasu.

Prakticky celý první poločas se odehrál ve vysokém tempu a necelé dvě tisícovky diváků na tribunách se dobře bavily. „V takovém nasazení ale nejde odehrát celých devadesát minut. Tempo jsme od začátku nahodili dobré. Měli jsme kvalitní přípravu, abychom takhle mohli hrát. Takhle bychom chtěli hrát pořád,“ ujistí.

Vysoký útočník (193 cm) se statečně pral se sparťanskými stopery a na hrotu útoku vyhrával jednu hlavičku za druhou. „Soubojů bylo tentokrát strašně moc. Sil mě to stálo hodně, ale to je fotbal,“ jen mávne rukou.

Při gólové asistenci se zdálo, že si Šašinka míč příliš předkopl, ale gólman Sparty Filip Nalezinek zaspal a zůstal na brankové čáře. „Nejdříve jsem si také myslel, že jsem si míč kopl moc daleko. Naštěstí jsem rychlý,“ rozesmál se. „Kdyby gólman vyběhl, tak by to asi měl. Ale zůstal v brance a na přední tyč se vystřelit nedalo, tak jsem se rozhodl nahrávat,“ popsal klíčový moment zápasu. Při pohledu z tribuny se zdálo, že celá situace malinko zaváněla ofsajdem. „Byl jsem na Bojanově úrovni, to ofsajd být nemohl,“ odmítne.

Šéf Táborska Martin Vozábal nejen o stadionu, rozpočtu či spolupráci s Dynamem

Táborsko prožívá báječný vstup do sezony. Z prvních dvou kol vytěžilo na domácím stadionu po dvou výhrách 1:0 plný šestibodový zisk. „Je to super start. Přesně takhle jsme chtěli do sezony vstoupit,“ chválí si.

Starší z bratrské dvojice Šašinkových (o víkendu se blýskl i jeho mladší bratr Ondřej vyrovnávacím gólem za Hradec v poslední minutě prvoligového duelu v Plzni) pochází z Ostravska, ale v malebném Táboře se mi líbí. „Tábor je pohodové městečko a jsem tady spokojen. Pocházím z vesnice u Frýdku-Místku, takže nejsem zvyklý na nějaká velkoměsta. Partu máme v kabině výbornou, šlape nám to, a když budeme tahat pořád za jeden provaz, tak můžeme hrát hodně vysoko,“ je přesvědčen.

Ve středu hraje Táborsko ve třetím kole FNL v Chrudimi (18).