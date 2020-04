Fotbalisté Tábora se vydali do boje s pandemií nového typu koronaviru. I proto Deník aktualizoval audio s trenérem Miloslavem Brožkem. Ten dbá nejen na sportovní formu hráčů, ale také na jejich vzdělání. "Znám spoustu inteligentních fotbalistů," říká. "I když to někdy není vidět," doplňuje.

Fotbalisté FC MAS Táborsko pomáhají městu | Foto: Deník/ Luboš Dvořák

Na ploše patnácti minut trenér FC MAS Táborsko Miloslav Brožek v audiu, které je součástí fotogalerie u tohoto článku, vysvětluje svůj pohled na fotbal a vzdělání. Dokáže hráčům poradit, jakou by si měli vybrat vysokou školu. Je fotbalová inteligence shodná s tou, kterou se hráči prezentují na hřišti? Odpovědi nejen na tuto otázku najdete ve zmiňované fotogalerii. "Poznal jsem spoustu velmi inteligentních fotbalistů, i když to tak navenek nemusí působit," potvrzuje Miloslav Brožek, že hráče se snaží vnímat komplexně. Studium vysoké školy a vrcholový fotbal? V Táboře to jde.