Pro svěřence trenéra Miloslava Brožka byla uvalená karanténa velkou komplikací. „A ty komplikace bohužel stále ještě přetrvávají, neboť kvůli covidu ne všichni hráči budou k zápasu k dispozici,“ vraštil čelo trenér Táborska. „A to včetně mě,“ přidal další jobovku. „Po té poměrně vydařené přípravě tudíž v optimální situaci teď nejsme, ale nedá se nic dělat a musíme se s tím vypořádat,“ zdůraznil.

Fotbalisty Táborska tudíž do nedělního zápasu povedou Brožkovi asistenti. „To, že nemohu být s mužstvem, mě samozřejmě mrzí, ale na dálku se svými asistenty vše konzultuji a vůbec nepochybuji, že jak oni, tak i hráči to zvládnou,“ podtrhl Brožek.

Dle něj se to, v jakém složení Táborsko proti Chrudimi půjde, rozhodne až před zápasem. „V záloze nám určitě bude chybět Jirka Boula, jenž má čtyři žluté karty. Na marodce jsou i další hráči, ta situace se ale mění. V každém případě se chceme připravit tak, abychom v nedělním zápase obstáli co nejlépe,“ ujistil Brožek.

Do jarní části II. ligy Táborsko vstoupilo výhrou 1:0 ve Vlašimi. „Tam jsme předvedli kvalitní, bojovný výkon a tři body pro nás byly velkým impulsem pro další zápasy. Jenže pak jsme na dva týdny z toho vypadli a až zápas s Chrudimí nám ukáže, jak jsme na tom,“ přemítal trenér Táborska.

Chrudim je v tabulce čtvrtá a navíc na první dva týmy má dohrávku v Táboře k dobru. „Chrudim v úvodu podzimu tým dávala dohromady a vývojově se hodně posunula. Hraje ze zabezpečené obrany a líp se jim hraje venku, kde vyráží do rychlých brejků. Já Chrudim viděl na Žižkově a vím, že nás čeká velice silný soupeř. Rozhodne se však až na hřišti a já věřím, že my uděláme vše pro to, abychom zvítězili,“ uzavřel kouč FCT.