Zápasem s Příbramí fotbalisté Silonu Táborsko zakončili letošní ročník II. ligy.

Trenér Roman Nádvorník měl v zápase proti Příbrami naposledy k dispozici stopera Navrátila, jenž v týmu končil. | Foto: Deník/ Jan Škrle

„Myslím, že na jaře jsme fanoušky většinou potěšili,“ uvedl pro Deník trenér Roman Nádvorník, jenž loni koncem září převzal A-tým po odvolaném Kováčovi.

„Přicházel jsem k mužstvu, když bylo na patnácté příčce a v přímém ohrožení sestupem. Zadání tudíž bylo jednoznačné – co nejdřív se dostat z blízkosti sestupových příček. Což se nám povedlo už na podzim,“ vyzdvihl staronový kouč, jenž u Jordánu už dvakrát působil. „Jenže ta soutěž byla tak vyrovnaná, že stačily dva nevydařené zápasy a zase jsme byli u dna,“ dodal Nádvorník.

„Hlavně zápasy doma jsme ale zvládli a v zimě pozměnili kádr, abychom byli víc herní a do kombinace. Rozjezd do jara nevyšel, třikrát jsme remizovali, pak doma nezvládli zápas s Karvinou a pak ani na Spartě, kde jsme byli jednoznačně lepší, ale neproměnili sedm stoprocentních šancí,“ líčil vstup do jara trenér Táborska. „Výsledky nebyly, ale herně jsme nikde nepropadli,“ zdůraznil.

Ve druhé části jarní poloviny sezony k dobré hře Táborsko přidalo též dobré výsledky: „Z osmi posledních utkání jsme šestkrát vyhráli a konečně jsme začali střílet také góly,“ liboval si Nádvorník, jehož svěřenci zakončili sezonu remízou 2:2 s „barážovou“ Příbramí. „Až na Babacara, jenž odešel v zimě do Teplic, měli na podzim další útoční hráči Nešpor i Ledecký jen po jednom gólu,“ vysvětloval kouč zimní změny v kádru: „Teď Dordič a Mach mají pět gólů, Šašinka čtyři, navíc do rozehry nám hodně pomohl Kateřiňák a výborně se zapojili i mladíci Kronus či Sojka. V bráně šanci dostal Kerl a zachytal velice dobře. Zvýšila se konkurence a tím i kvalita v týmu,“ ocenil kouč.