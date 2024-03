FC Silon Táborsko slaví po obratu proti Jihlavě. Díky gólům Zemana a Dordiče získávají cenné body a posilují svou pozici v tabulce Fortuna ligy. Děkovačku máme na videu!

Radost fotbalistů Táborska po otočení výsledku s Jihlavou | Video: Deník/ Kamil Jáša

Podívejte se na video u tohoto článku. Velká radost fotbalových fanoušků klubu FC Silon Táborsko. Jihočeši vybojovali důležité tři body. Jihlavu porazili 2:1. Svěřenci trenéra Nádvorníka museli otáčet skóre a to se jim ve druhém poločase dokonale povedlo. "Nevím, proč nám to v prvním poločase nešlo, možná jsme měli v hlavě, že rozdíl mezi námi a Jihlavou je v tabulce jen dva body, hlavní je, že se nám to povedlo otočit," vyprávěl spokojený brankář Martin Pastornický.

V prvních třech jarních kolech Fortuna: národní ligy, ve které je Táborsko jediným jihočeským zástupcem, si klub výrazně vylepšil pozici. Tři zápasy: 5 bodů - žádná prohra - jeden inkasovaný gól. Brno na čtvrtém místě ztrácí po tomto kole na třetí Tábor už 4 body. Podívejte se na oslavu vítězství, kterou si užili hráči Táborska společně s fanoušky.

Góly za Tábor stříleli střídající Vladimír Zeman (73.) a Dordič z penalty (79.).