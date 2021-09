Branky: 20. Gabriel, 25. Kozák, 82. Schánělec, 89. Vácha – 90. Matoušek, ŽK: 2:3 (57. Vitík, 77. Ambler – 5. Tijani, 65. Icha, 72. Brabec, 78. Kopečný, rozhodčí: Krejsa – Šimáček, Vyhnanovský, diváků: 423.

Sparta Praha B: Kotek – Gabriel, Vitík, Piško, Dudl – Patrák (56. Ambler), Pudhorocký (86. Šimáček), Jonáš, Ryneš – Sejk (86. Vácha), Kozák (72. Schánělec).

FC MAS Táborsko: Pecháček – de Almeida (84. Rydval), Navrátil, Holiš, Tusjak – Vozihnoj (46. Kopečný), Icha (80. Drozd), Boula, Plachý (66. Provazník) – Tijani (46. Matoušek), Miranda.

Úvod střetnutí pozdější nepříjemnosti táborského týmu nikterak nepředjímal, ba naopak. Už po třech minutách a prvním rohovém kopu hostů nasměroval Navrátil svou hlavičku do břevna. Nevyužité možnosti mohli hráči Táborska v dalším průběhu první půle jaksepatří litovat. Ve 20. minutě pustili soupeře do vedení po neuhlídaném průniku do vápna a přesném zakončení Gabriela a o pět minut později inkasovali podruhé z kopačky Kozáka, který pro jejich defenzívu představoval ohromné nebezpečí. Další příležitosti hráčů rudých dresech už hostující celek přečkal bez úhony.

Nepříznivý stav 0:2 si Jihočeši přenesli do druhého poločasu, do kterého vyrukovali se dvěma změnami v sestavě. Své hostitele dokázali dostat pod tlak a v 57. minutě z něj vzešel i faul Vitíka na Matouška, po kterém ukázal sudí Krejsa na značku pokutového kopu. K exekuci penalty se postavil Boula, ale zahrál ji prachbídně a odmítl dostat svůj tým na dohled bodovému zisku. Další snaha fotbalistů Táborska změnit vývoj střetnutí už vyzněla do ztracena, naopak závěrečné minuty je definitivně srazily do kolen. V 82. Minutě potrestal špatný výběh brankáře Pecháčka Schánělec a v 89. minutě se dělovkou z voleje trefil někdejší exreprezentant Vácha. Rychlá odpověď hostů v podobě čestného gólového úspěchu Matouška už na osudu nedělního zápasu nic nezměnila. Táborští odjeli ze Strahova zklamaní.