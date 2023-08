A jak je vidět písecká fotbalová škola, kterou ordinují zkušení trenéři, mu šla k duhu. V B týmu vnímá svoji roli jako jednoho z klíčových hráčů. "Chodím z béčko, měl bych plnit roli lídra." A to se mu daří náramně. V posledním druholigovém zápase porazila Sparta B - Chrudim 2:0. Hádejte, kdo dával oba góly? Ano. Správně. Tomáš Schánělec. "Už mám něco odehráno, měl bych klukům pomáhat," bere své úkoly s nadhledem a s pokorou. Pokora je jedna věc, motivace druhá. "Je jasné, že se chci posunovat výš a výš. Chci se dostat do A týmu," říká jasně teprve 21 letý talentovaný fotbalista, který má ve své hráčské kartě uvedeny tyto kluby: SK Čtyři Dvory, SK Dynamo ČB, KF Viagem Příbram a teď tedy AC Sparta Praha. "Ve Spartě je mezi béčkem a áčkem velké propojení," vypráví. "Jsme v kontaktu s trenéry, chodíme spolu trénovat, máme individuální tréninky, propojení mezi áčkem a béčkem je veliká," popisuje, jak to ve Spartě chodí.

B tým Sparty prohrál v Táboře (0:1), ve zmiňovaném utkání porazil Chrudim (2:0), v divokém utkání remizoval v Prostějově (3:3). Za nepodařený se dá považovat vstup do soutěže a prohra v městském derby s Duklou (1:4), ale i v něm dal Tomáš Schánělec gól. "Chceme hrát hezký fotbal, jiný než v minulé sezoně, chceme udržet střed tabulky. Máme ale mladý tým, zase se sestavilo úplně nové družstvo, které jsme doplnili my, kteří jsme byli v áčku na přípravě." Ve Fortuna národní lize je jediný jihočeský klub. FC Silon Táborsko. "To bylo příjemné. Dorazili kamarádi, hlavně přijela na stadion rodina, do Jihočeského kraje se vždy rád vracím."

Silon Táborsko čeká v neděli v 17.00 zápas v Jihlavě, Sparta B, s Tomášem Schánělcem v sestavě, se ve stejném termínu představí ve Vransdorfu.