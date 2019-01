Tábor – Kdyby fotbalisté druholigového Táborska své vítězné tažení Tipsport ligou po čtyřgólových výhrách s Brnem a Znojmem završili v neděli i s Nitrou, zajistili by si s předstihem týdenní finále turnaje na Maltě. Nicméně naděje pro tým od Jordánu stále trvá, definitivně rozhodnou až závěrečná utkání turnaje.

Fotbalisté Táborska po výhř s Brnem porazili i Znojmo 4:1 (z tohoto utkání je tento snímek) a v Tipsport lize prohráli až ve svém posledním utkání s prvoligovou Nitrou. | Foto: Foto/ 1scsznojmo.cz

Přestože fotbalisté FC MAS Táborsko ve svém posledním utkání v brněnské skupiny Tipsport ligy s prvoligovou Nitrou prohráli 0:1, hrou rozhodně nezklamali.



„Hlavně ve druhém poločase jsme odehráli velice dobrý zápas, Nitru jsme nepustili téměř vůbec na naší polovinu. Měli jsme několik slibných příležitostí, ale bohužel žádnou se nám nepodařilo proměnit,“ litoval trenér Petr Mikolanda, jenž přitom v předchozích dvou zápasech si na koncovku svých svěřenců stěžovat rozhodně nemohl. „To jistě ne, dát osm gólů ve dvou utkáních, navíc z plné zátěže, to je fantastické,“ nikterak se nový táborský kouč netajil svou spokojeností.



Táborsko po nečekané výhře s Brnem 4:1 zdolalo stejným výsledkem v sobotu také Znojmo. „Kluci dodržují to, co po nich chceme,“ liboval si Mikolanda po Znojmu a pochválil své hráče nejen za defenzivu. „Ocenit je třeba i nadstavbu do ofenzivy, z čehož máme radost.“



Na straně Znojma v sobotu té radosti bylo samozřejmě daleko méně: „Předváděná hra zatím není podle našich představ,“ kabonil se po debaklu od Táborska asistent znojemského trenéra Darko Šuškavčevič, jenž největší problém ve hře svého týmu viděl v individuálních chybách. „Hlavně ve druhé půli jsme hráče nedostupovali a nereagovali na situace. Směrem dopředu jsme předvedli strašně málo,“ hněval se.



Přestože v Táborsku spokojenost po prvním týdnu přípravy jednoznačně převládá, trenér Mikolanda nějaké menší výhrady přesto měl. „Také v zápase s Nitrou jsme si znovu nechali dát branku z penalty. Ze tří gólů, které jsme v Brně dostali, dvě padly z pokutových kopů. To je špatně,“ vraštil čelo trenér Táborska, dával to však i na vrub únavě a nezkušenosti mladých hráčů. „Hráči museli zvládnout během pěti dnů tři těžké zápasy a navíc cestování k nim,“ upozornil.



V neděli proti Nitře tudíž někteří zkušenější hráči odpočívali. „Zápas s Nitrou jsme odehráli vůbec s nejmladší sestavou, ve které jsme v Brně v Tipsport lize nastoupili. Jsme ale spokojeni s tím, jak zápas kluci odmakali,“ podtrhl Petr Mikolanda.



O případném postupu na Final Four Tipsport ligy, které letos bude na Maltě, rozhodnou až poslední zápasy všech skupin. „My víme, že některá mužstva dopředu sdělila, že o finálový turnaj a týdenní soustředění na Maltě nemají zájem,“ konstatoval Mikolanda a jmenoval třeba Znojmo, Jablonec, Hradec Králové či ostravský Baník.



A co Táborsko?



„Do Tipsort ligy jsme sice nešli s tím, že si chceme vyjet na Maltu, ale s tím, abychom se dobře připravili na jarní boje o záchranu ve druhé lize. To je nás hlavní cíl,“ zdůraznil Mikolanda. „Možnost týdenní přípravy na Maltě bychom ale se vší pravděpodobností přijali,“ potvrdil.



Po úterním tréninku by u Jordánu někteří testovaní hráči měli skončit a ke středeční další přípravě do Teplic (13) tudíž už zřejmě nepojedou.



1. SC ZNOJMO – FC MAS TÁBORSKO 1:4 (1:1)

Branky: 44.Teplý (11) – 41. Čermák, 71. Pfeifer, 77. Hasil, 84. Klusák. Rozhodčí: Dubravský – Caletka, Lakomý.

Znojmo: Buček – Cheredea, Cihlář, Ordoš, Moravec, Andrejić, Helísek, Lacko, Marciuš, Teplý, Dramé, 2. půle: Buček – Krčík, Avdić, Štrombach, Kučera, Mičola, Malár, Mudra, Hlůže, Martínek, Beganović.

Táborsko: Němeček – Kodad (55. Březina), Navrátil, Hasil, Kučera (60. Berešík), Čermák, Traore (46. Pfeifer), Prošek (46. Frýdek), Musiol (65. Klusák), Schramhauser (46. Vozihnoj), Šandera.



FC MAS TÁBORSKO – FC NITRA 0:1 (0:1)

Branka: 35. Taiwo (11). ŽK: Vrábel. Rozhodčí: Julínek – Batík, Dohnálek.

Táborsko: Toma – Zavadil, N’Gimbi, Prošek (46. Traore), Klusák, Vozihnoj, Pfeifer (31. Kodad), Březina (60. Musiol), Berešík, Kopřiva, Frýdek (46. Schramhauser).

Nitra: Šípoš – Fabiš, Kóňa, Valenta, Chovanec, Taiwo, Macho, Farkaš, Dubeň, Vrábel, Charizopulos.