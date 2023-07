V minulé sezoně jsme byli sedmí, hůř bychom skončit nechtěli,“ vyhlásil na úterní tiskové konferenci cíl fotbalistů druholigového FC Silon Táborsko výkonný ředitel klubu Martin Vozábal.

Na tiskovce Táborska na dotazy novinářů odpovídali kapitán týmu Pavel Novák, trenér Roman Nádvorník, předseda správní rady Ondřej Dvořák a ředitel klubu Martin Vozábal. | Foto: Foto: Deník/ fct.cz

Do nového ročníku II. ligy Táborsko vstoupí už tuto sobotu doma duelem s nováčkem Slavií Kroměříž a hned nato v pátek 28. července se diváci na „Kvapilce“ mohou těšit na atraktivní zápas proti mladíkům pražské Sparty.

V přípravě fotbalisté Táborska měli za soupeře převážně týmy z první ligy. „Navíc ty, co v lize skončily do desátého místa, takže to pro nás byla hodně kvalitní prověrka,“ vyzdvihl trenér Roman Nádvorník a doplnil, že hráčský kádr v létě rozšířila pětice nových hráčů. „Z nich dva, a to Foltýn a Bláha, jsou už zkušení druholigoví hráči, kteří, myslím si, nám hodně pomůžou. Zbylí tři jsou mladí kluci, kteří prokazovali svou velkou kvalitu ve třetí lize,“ zmínil trenér Táborska příchody Kalouska, Schindlera a Zemana. „Další novou tváří je Skopec, jenž přešel z našeho B-týmu,“ připomněl spojení s Lomem, který bude po postupu z divize hrát třetí ligu pod hlavičkou Táborska B.

„Věřím, že těmito příchody se nám podaří ještě zvýšit sílu a konkurenci v hráčském kádru, jehož přestavba, načatá v zimě, by tím měla být dokončena,“ řekl Nádvorník, ale jedním dechem dodal, že těžké zápasy ukázaly nejen sílu týmu, ale také některé nedostatky.

Připomněl především nevydařenou první půli duelu v Plzni (0:6): „To je vlastně jediná věc z přípravy, která mě hodně mrzí. Tam jsme to nezvládli, když podle mě naši mladí hráči podlehli té atmosféře a velké kvalitě soupeře, který nás v této fázi zápasu jednoznačně přehrál. Jinak ale musím říct, že s přípravou jsem spokojen, protože na žádný zápas jsme se speciálně nepřipravovali a všechno jsme se směřovali až k zahájení sezony a k prvnímu mistrovskému zápasu,“ zdůraznil zkušený kouč.

„Těší mě, že nemáme žádného dlouhodobě zraněného hráče a že bychom tudíž měli do sezony jít v plné síle,“ vyzdvihl Roman Nádvorník.

Předseda správní rady Ondřej Ondřej Dvořák se zaměřil ve svém vystoupení na ekonomiku klubu. „Aktuálně máme nějakých pětašedesát partnerů, což je na náš klub skvělé číslo,“ ocenil jak činnost ředitele klubu Martina Vozábala, tak přínos nových spoluvlastníků.

„Těší nás také zvýšený zájem fanoušků o permanentky, jichž jsme v minulé sezoně měli cirka dvě stě padesát, zatímco letos to bude tak o stovku víc,“ pochvaloval si šéf správní rady, dle něhož diváci přivítají i vylepšení na tribuně proti kabinám. „Tam nebyla možnost občerstvení, ale už při zápase se Spartou tam bude fungovat pevný stánek i nějaké posezení.“

Atmosféru, jaká v mužstvu panuje před začátkem sezony, přiblížil nový kapitán týmu Pavel Novák: „Pro mě osobně to, že jsem se stal kapitánem týmu, je hodně zavazující, neboť Kuba Navrátil byl tady velkou osobností,“ vyzdvihl Novák svého předchůdce ve funkci, jenž po sezoně ukončil hráčskou kariéru a bude v Táborsku působit jako vedoucí týmu.

Dle trenéra Nádvorníka se týmu vážnější zranění v létě vyhnula, Novák právě proti Dynamu, jehož barvy dlouhé roky úspěšně hájil, však pro zranění chyběl. „To ano, jsem ale přesvědčen, že Novas díky svým bohatým zkušenostem vše dožene a už na Kroměříž bude připraven na sto procent,“ zareagoval Nádvorník.

„Mě mrzí každý zápas, který nehraji, tím víc mě mrzelo, že to bylo proti týmu, kde já takovou dobu hrál. Bohužel jsem se na začátku přípravy zranil, ale doufám, že teď už je to v pořádku. S Duklou už jsem hrál jednu půli a myslím, že jsem na sezonu dobře připraven,“ podtrhl Novák.

„V kabině už se teď všichni bavíme jedině o Kroměříži a věřím, že v sobotu s ní doma vyhrajeme,“ pozval kapitán týmu na sobotu fanoušky.