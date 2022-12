A jsme u toho! Vyjde-li první krok, může následovat druhý. Jenomže ten první je ze všeho nejtěžší. "Musí přijít nějaký agent, který má přístup k lepším hráčům," naznačuje Vozábal cestu, která třeba v případě Abdallaha Simy vedla přes Tábor až do Anglie. "Jenže základ je, že se agent nespálí, že se nespálí klub," doplňuje Vozábal, co fanoušci už nevidí. Ti mají před očima jen Simu… "Když se transfer povede, všichni na tom vydělají," přikyvuje bývalý fotbalista, který si zahrál za ČR třeba i na OH v Sydney. "Vydělá klub, vydělá agent. Většinou jsou to cizinci z Afriky. Třeba z Nigérie," říká Vozábal a nemyslí přímo hráče, ale i agenty. "Afričané agenti žijí v Česku." Martin Vozábal vyřkl cifru, která až vyrazí dech. Není to tak, že by s fotbalovými talenty pracovalo 5 nebo deset agentů. "Vůbec ne. Tady je třeba sto lidí z afrického kontinentu, kteří nabízejí fotbalisty. Ne každý má ty nejlepší, ale v Táboře jsou vyzkoušení jeden dva agenti, kteří se povedli." Takže úplně prvotní není, jak si mnozí fanoušci myslí, aby se vydařil hráč, nejprve musí prokázat kvality a smyslupnost své práce fotbalový agent. "Tady máme agenty vyzkoušené, věří se jim," přikyvuje výkonný ředitel druholigového fotbalového klubu. Vozábal má po ruce i jeden vánoční konkrétní příklad. "Přišel Babacar, který po půlroce na devedesát devět procent přestoupí."

Sy Babacar. Senegalec. Půjde v Simových stopách? Zdá se, že minimálně podobným způsobem má nakročeno. A jsme zase přesně u toho! Sy Babacara přivedl do Tábora Daniel Chrystosome. Věděli byste, kdo stál za příchodem Abdallaha Simy? Ano. Přesně tak! Stejný Daniel Chrystosome! V jeho stáji jsou Tolno a další hráči. Na první pohled by se zdálo, že Sima vyasfaltoval pro své kolegy dálnici. Jeho cesta připomínala pohádku. Nejen pro něj, ale i pro všechny kolem něj. Z Afriky do České republiky, z Táborska do Slavie, z ČR do Anglie…"Není to ale jen o tom hráči," vysvětluje Martin Vozábal.

Tak schválně. Jak to vypadá v praxi? Tady je Vozábalův pohled: "Přijde agent, ten v klubu přesvědčuje, že má toho nejlepšího hráče na světě. Klub tomu věří. Zároveň je klub ochotný dát tomu hráči prostor. Třeba i občas na úkor výsledku. Pak se ten příběh rozjede…"

Abdallah Sima rozhodně pomohl dalším hráčům mediálně. "Když už se to povede jednou, tak je to asi trochu jednodušší. Ale pozor. Někdy si klub i agent naprosto naivně myslí, že když se to povedlo jednou, jako třeba právě se Simou, tak se bingo podaří znovu." Martin Vozábal má po ruce konkrétní příměr z jiného klubu. Z Teplic. "Třeba tam se povedl Džeko za sto padesát milionů," jmenuje výkonný ředitel táborského klubu rodáka ze Sarajeva, bosenského fotbalového útočníka Interu Milán. Edin Džeko působil v Teplicích v letech 2005 - 2007, za severočeský klub odehrál 43 zápasy, je považován za jednoho z nejlepších fotbalistů Bosny a Hercegoviny v dějinách. "Od té doby v Teplicích brali balkánské hráče, ale už se to nikdy takhle nepovede," ukazuje Vozábal na příkladu, že Simova cesta z Tábora do Brightonu byla zázračná, pohádková, ale nejspíš neopakovatelná.

V Táboře se ale zatím adaptace Afričanů daří. "A na řadě jsou další," přikyvuje výkonný ředitel klubu, podle kterého nastavená cesta "frčí" trochu i samospádem.

Nepředstavujte si ale, že Afričan přijde do klubu, umí pět světových jazyků, mimochodem předchozí trenér Táborska Brožek jich umí devět, vyslechne si taktické pokyny, a jde se na věc. Tak to opravdu nefunguje. "Musíme se jim věnovat jinak než třeba hráčům z České republiky. Není to práce, která by každého bavila," uvažuje Vozábal, který zmiňuje i své dlouholeté působení na postu generálního manažera klubu SK Dynamo České Budějovice. "Vědělo se, že třeba Afričan spoustu věcí nezná, neumí, v Budějovicích nebyl úplně každý ochotný se o něj starat." Co znamená konkrétně slovní spojení "starat se o Afričana"? "Je třeba mu ukázat, kde a jak jezdí doprava, prostě mu pomáhat v novém prostředí." A proč to v Táboře funguje a v Budějovicích tolik ne? "Město je menší, klub na to má vyhrazný byt přímo u stadionu, tím pádem všechny starosti s přesuny hráčů odpadají. Je to u nás lépe nastavené, ale je to dané i velikostí města," říká Vozábal, který je sám přímo odchovancem táborského fotbalu.

Na jednoho Simu připadá třeba pět neúspěšných pokusů. "Abychom to řekli férově," otevírá Vozábal i toto téma. "Je třeba vidět, že jsou tady i neúspěšní fotbalisté. Aby si nikdo nemyslel, že se povedl Sima, teď se povede druhý hráč a mezi nimi nikdo nebyl. Tak to není. Mezi nimi tady bylo pět Afričanů, kteří se prostě nepovedli. Nákladově ale stáli klub nula nula nic," používá Vozábal příměr, který vypovídá o tom, že byznys, kterým fotbal je, se v Táboře daří. "Když se hráč nepovede, ekonomicky se vůbec nic nestane, sportovně to k tomu prostě nebylo. Tak zkusíme dalšího," říká Vozábal. "Je jasné, že těmi, co se nepovedou, se nikdo nechlubí."

Ne všechno je ale tak třpytivé, jak se třeba po mediálně velmi úspěšně prezentovaném přestupu Abdallaha Simy může zdát. Docela pochopitelně se ozývají Táborští. Jihočeši. Rodiče hráčů z regionu. Funkcionáři menších klubů na Táborsku. Klidně by hráli nižší soutěž, ale s vlastními hráči. Podle výkonného ředitele klubu FC Silon Táborsko Martina Vozábala často rozhoduje motivace. Nejen agentů, funkcionářů a trenérů, ale přímo i hráčů: "Co člověk to názor. Vždy se najdou lidi, kteří si myslí, že by měli hrát táborští mladší kluci. Jenže fotbalisté z afrického kontinentu mají daleko větší motivaci než současná mládež tady. Oni vědí, když neuspějí, tak se budou muset vrátit do něčeho, co pro život není úplně optimální. A to je ten hnací motor."