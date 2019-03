Před nedělním šlágrem s Brnem, který se hraje od 17 hod. na Střeleckém ostrově, odpovídal na dotazy Deníku.



Z úvodních dvou zápasů jste na jaře uhráli šest bodů. Nic víc jste si nemohli přát…

Samozřejmě, takhle nějak jsme si to představovali, takže spokojenost. I když víme, že to z naší strany asi nebyl ideální fotbal, neměli jsme to ale snadné a ty výsledky teď měly velkou důležitost.



Včetně přípravy jste z osmi posledních utkání jich sedm hráli s nulou. To je pro vás vzadu dobrá vizitka!



Spíš je to vizitka pro celý tým, my se snažíme všichni jak bránit, tak útočit. To, že nedostáváme góly, je dobré i pro naše sebevědomí.



Výhru v Prostějově jste zařídil z penalty vy. Věřil jste si na ni?

Když není na hřišti Ivoš Táborský, jsme na penaltu určeni dva, já a Lukáš Havel. Hned jak sudí pískl a ukázal na puntík, jsem si vzal míč a šel na to. Věřil jsem si a jsem rád, že se mi povedlo dát gól.



V neděli hrajete doma s Brnem, které taky má ze dvou zápasů šest bodů a v tom druhém rozdrtilo Žižkov 6:0. Jak nedělní utkání vidíte?

Prvně na jaře budeme hrát před svými diváky a věříme, že jich přijde co nejvíc a že nám pomohou. Je to zápas, který dle mého soudu už bude mít ligové parametry. Já osobně se na ten zápas velice těším a myslím si, že nejen já, ale i celá kabina. Kéž by byl plný dům a my uspěli!



S čím do zápasu půjdete?

To je jasné, hrajeme doma a chceme tři body!



Dynamo s Brnem, Táborsko do Vlašimi

Ve šlágru 19. kola II. ligy hraje Dynamo ČB v neděli doma s Brnem (17.00), Táborsko se též v neděli pokusí bodovat ve Vlašimi (15).