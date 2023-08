Statistiky napovídají, že Brno u Jordánu nehrálo špatně. Ale brzy inkasovalo, tím umožnilo domácímu Silonu pečlivou obranu a velmi nebezpečné protiútoky. Šance na gól v závěru prvního poločasu byly ohromné. Místo stavu 2:0 Brno vyrovnalo. Tím cennější je trefa Petra Plachého, který velmi povedenou individuální akcí vrátil vedení svému týmu. "Byl jsem blízko, chtěl jsem přihrávat, ale zkusil jsem to. Viděl jsme to jen periferně, vystřelil jsem, jsem moc rád, že to tam spadlo."

Bitva na hřišti i v hledišti. Rozhodl ji Petr Plachý. Táborsko válí

Přestože prožil po konečném hvizdu obrovskou euforii, vydařenou ránu do horní poloviny branky nepovažuje za nejkrásnější gól své kariéry." Pár už jsem takových dal," smál se šťastný střelec. "A doufám, že ještě nějaké přidám." Přímo do rozhovoru se tak trochu náhodou připletl kapitán Silonu Táborsko Pavel Novák: "Řekni, kdo ti kupoval kafe před zápasem," pošťuchoval úspěšného střelce. Táborští by mohli založit v kabině novou tradici, kdyby pokaždé znamenala gól z kopačky Petra Plachého, asi by se kapitán Novák za jedno kafe nezlobil… "Pavel je pro nás neskutečně důležitý hráč," rozvyprávěl se Plachý po zápase s Brnem. "Celé naší obraně dává klid. Rozhodně je to pro nás moc důležitý hráč. Ví, co a jak je třeba udělat," vyzdvihl Plachý hráče, který v dresu Dynama nastoupil ke 249 zápasům, z toho 129 bylo v nejvyšší soutěži, a v této statistice je v historickém pořadí dokonce na druhém místě. Hned z Fujdiarem (275 startů). Právě Novák sahal ve zmiňovaném utkání s Brnem po druhém gólu svého týmu. Muž v modrém dresu se žlutou kapitánskou páskou na ruce se vyšplhal v pokutovém území hodně vysoko, jeho hlavička neskončila po gólmanově zájkroku v síti snad jen zázrakem…

Táborsko se netají chutí postoupit do I. ligy. Vedení klubu mluví o pětiletém horizontu, trenér Nádvorník tak trpělivý není. "Doufám, že to bude dřív," říká otevřeně. A střelec výstavního gólu Petr Plachý? Podle něj je v Táborsku výborná fotbalová parta. "S tímto týmem? S těmito kluky chci tu soutěž vyhrát," říká a k optimismu ho opravňuje pohled na tabulku. Táborsko ve čtyřech zápasech neztratilo ani bod a je na prvním mostě Fortuna národní ligy. "Prostě půjdeme za vítězstvím," říká Petr Plachý. Silon Táborsko nastoupí v neděli v 17.00 v Jihlavě.