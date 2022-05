Novou smlouvu s klubem podepsal stoper Jakub Navrátil, který je i v 38 letech velkou oporou mužstva. Někdejší hráč Příbrami, Viktorie Plzeň, Mladé Boleslavi, tureckého Sivassporu a kapitán Táborska má nový kontrakt do 30. 6. 2023. „Byl oboustranný zájem na pokračování. Tak jsme si plácli. Jsem rád, že jsem své působení o rok prodloužil,“ uvedl Jakub Navrátil.

Levý obránce či záložník Luboš Tusjak měl smlouvu s klubem do půlky příštího roku. Teď je nově s Táborskem smluvně spojen do 30. 6. 2024. „Jsem rád, že jsme se dohodli. Budu v Táborsku pokračovat až do roku 2024. Vedení klubu mi nabídlo, abych prodloužil o rok stávající smlouvu. Nějaké nabídky z jiných klubů jsem měl, ale já jsem v Táborsku spokojen,“ konstatoval Luboš Tusjak, který ve své kariéře prošel Slavií Praha, Viktorií Žižkov, Karvinou či Vlašimí.

Autor: Luboš Dvořák