Na úterní tiskovce ředitel klubu Josef Holub zdůraznil, že cíl je jasný – vyhnout se záchranářským bojům! „Pro nás to znamená, že musíme hned na podzim posbírat co nejvíce bodů. V kádru v létě došlo ke změnám,“ řekl Holub s tím, že snahou je hráčský kádr ještě doplnit.

„Chtěli bychom raději stabilizaci kádru, ale těší nás, když hráči odchází za lepším. Je to dobrá vizitka klubu,“ uvedl trenér Miloslav Brožek (mj. De Almeida si hledá prvoligové angažmá, Modou odešel do Plzně, kam se vrátil Pinc, do Dynama na hostování šel Tolno, klub už nepočítá s Pencem, Janošíkem a Majkou, skončil i Gil). Zraněni jsou Liepa (koleno) a Čapek (rameno), po zranění se vrací Ruben Nielsen.

Z příchodů je možno zmínit Jakuba Matouška z Dynama a Jakuba Drozda (kapitán ČR U19) z Baníku (oba na hostování). „Chceme ještě přivést do pole několik hráčů s kvalitou, potenciálem budoucího prodeje a s charakterem. Bota nás tlačí ve středu zálohy a v útoku. Čeká nás znovu přerod týmu, nové budování, ale věřím, že hned od prvního zápasu se Zbrojovkou budeme podávat co nejlepší výkony,“ zdůraznil trenér Táborska.

Po páteční premiéře s Brnem jede za týden Táborsko do Příbrami, dle kapitána týmu Jakuba Navrátila však těžký los může být i výhodou. „Se dvěma silnými soupeři hrajeme hned na začátku. Třeba nás trochu podcení, uvidíme. I my máme svou kvalitu,“ uvedl kapitán, jehož optimismus opravňují i slibné výsledky v přípravě s prvoligovými soupeři (s Dynamem 2:1, s Teplicemi 2:2).

Brněnská Zbrojovka, která na jaře bojovala v I. lize o záchranu, v generálce hrála se Zlínem 1:1, když od první minuty v jejím dresu naskočili také nováčci Matěj Hrabina, Jan Štěrba a staronové posily Jakub Řezníček s Pavlem Zavadilem.

Jakub Řezníček, jenž se vrátil z Teplic do Brna po čtyřech letech, svému staronovému týmu v páteční premiéře věří: „V kabině se nebavíme o ničem jiném, jenom o postupu. Brno patří do ligy a musíme tomu všichni podřídit všechno,“ uvedl třiatřicetiletý útočník v rozhovoru pro Brněnský deník, ale jedním dechem také připomněl, že lehké to u Jordánu proti Táborsku nebude. „Na Brno se bude chtít každý vyhecovat, každý si chce na něj vyšlápnout. Nebudeme to mít jednoduché,“ podtrhl.

„Myslím, že máme dostatečně kvalitní tým, abychom se porvali o postup,“ souhlasil s Řezníčkem i stoper Jan Štěrba, jenž do Zbrojovky přišel z Olomouce.

„Všichni se moc těšíme na páteční start. Z kabiny cítím obrovské odhodlání, každým zápasem jsme šli nahoru a naše sebevědomí je čím dál větší. Jdeme si za svým cílem, který je jasný,“ potvrdil prvoligové ambice nový kapitán týmu Pavel Zavadil.

Z Brna v létě odešlo talentované mládí (Pachlopník, Růsek, Fily), za ně přišli zkušení hráči. „Že odešli talentovaní mladí hráči do ofenzivy, nás trápilo, na druhou stranu jsme jim ale nechtěli bránit v růstu. Myslím, že za ně přišla do mančaftu adekvátní náhrada, teď jde jen o to poskládat tým na hřišti tak, aby byl funkční,“ uvedl trenér Richard Dostálek.

Ten v pátek v Táboře dle Brněnského deníku určitě nemůže počítat s Ondřejem Vaňkem, jenž po zranění stále není zcela v pořádku a trénuje individuálně. Naplno se nezapojuje ani zadák Jakub Šural. „Co se týká sestavy na páteční utkání, hráči v přípravě ukázali, kdo si zaslouží hrát, na některé pozice je velký tlak, je z čeho vybírat. Ještě jsou v sestavě možná dvě okénka, o kterých se s realizačním týmem teprve rozhodneme,“ podtrhl brněnský kouč.

S cílem i proti favoritovi soutěže uspět půjdou do zápasu hráči Táborska. Po nečekaném vítězství s Dynamem v přípravě to naznačil trenér Brožek: „Zápas měl pro nás i ten význam, že simuloval, co nás čeká první mistrovský zápas doma se Zbrojovkou Brno. Pokud s Brnem hráči podají takový výkon jako proti Dynamu, nejsme bez šancí,“ usoudil kouč FCT.

JAK NA KVAPILKU

Na stadion v pátek může na zápas s Brnem dorazit maximálně 1500 diváků, kteří budou mít platné očkování (od druhé vakcíny nejmíň 14 dní), nebo potvrzení o prodělané nemoci Covid-19 v posledních 180 dnech, ev. platný test. Potvrzení je nutné mít v papírové formě, nestačí foto v telefonu (u vstupu bude akceptována aplikace Tečka v mobilu). Výjimku mají děti do 6 let. Na stadion budou vpuštěny jen osoby s respirátorem, který je třeba nosit po celou dobu, Vedení klubu doporučuje divákům, aby přišli na stadion včas (cirka hodinu předem), jelikož kontroly budou důsledné.