Paráda! Táborsko sťalo o deseti a v nastaveném čase Radovu Duklu a je v bezpečí

V neděli krátce před sedmou hodinou večerní vytryskl v blízkosti vodní nádrže Jordán gigantický gejzír euforie. Postarali se o to fotbalisté Táborska, kteří ve 26. kole Fortuna národní ligy srazili do kolen pražskou Duklu. Vítězství v poměru 2:1 ustanovil gól střídajícího Adama Kronuse ve druhé minutě nastaveného času. Jejich last minute triumf nad favoritem z Julisky je o to cennější, že hráli od 74. minuty o deseti bez vyloučeného Kopřivy.

Radost fotbalistů Táborska. | Foto: Jan Škrle

Více než tisícovka diváků sledovala duel, který si bude dlouho pamatovat. Pražský celek se slavnou minulostí a jejím představitelem Petrem Radou na lavičce si v průběhu střetnutí vyšlapal poměrně slibnou cestu k tříbodovému zisku, aby nakonec odjel z Tábora úplně s prázdnou. Jen pár minut opřed odchodem do šaten se dostal zásluhou svého čtrnáctigólového kanonýra Matějky do vedení. Po necelých osmi minutách hry ve druhé půli ho sice po pěkné akci Jihočechů připravil o těsný náskok Šašinka, vývoj utkání přesto držel hosty v pozitivním nastavení. Po hodině hry zastavila ránu Kozla tyč Pastornického branky. V 74. minutě si domácí Kopřiva prohlédl podruhé zblízka žlutou kartu v rukou sudího Křepského a pro zbytek utkání svůj tým oslabil. Hosté toužící po návratu do nejvyšší soutěže toho mohli využít v 83. minutě, ale táborský gólman vytěsnil Moulisův křížný pokus na roh. Neproměněné tutovky nakonec litovala výprava Dukly stonásobně. Ve druhé ze čtyř nastavených minut nechali Pražané volný průchod do vápna pro domácího Kronuse, ten si připravil palebnou pozici a přízemní střelou k tyči rozpoutal bouři v ochozech i na střídačce Táborska. Na druhé hráčské lavici naopak zavládlo obrovské zklamání. Asi nejvíce se mračil známý kouč Petr Rada, který během utkání bavil ochozy diskuzemi s diváky, rozhodčími i domácí střídačkou. FC Silon Táborsko – Dukla Praha 2:1 (0:1) Branky: 54. Šašinka, 90+2. Kronus – 42. Matějka. Rozhodčí: Křepský – Antoníček, Lakomý, ŽK: 4:0 (64. a 74. Kopřiva, 90.+5 Pastornický, 90.+6 Plachý), ČK: 1:0 (74. Kopřiva). Diváků: 1167.

Táborsko: Pastornický – Plachý, Navrátil, Alexandr (46. Mach), Tusjak – Varačka (55. Kronus), Kone, Kopřiva, Kateřiňák (94. Mezera), Dordić (46. Sylla) – Šašinka (82. Sojka).

Dukla Praha: Rada – Barac, Peterka, Krch, Zapletal – Šebrle (77. Hrubeš), Havelka (88. Buchvaldek), Moulis (88. Hodek), Kozel – Červenka, Matějka. Fotbalisté Dukly zůstali vinou porážky za vraty bojů o nejvyšší příčky a klesli na 6. místo. Naproti tomu svěřenci trenéra Romana Nádvorníka poskočili na 9. příčku a devítibodový odstup od sestupových pozici jim dává potřebný klid do dalších utkání. „Jsem nesmírně šťastný za hráče i realizační tým, protože si myslím, že jsme se tímto zápasem zachránili,“ poznamenal po utkání domácí lodivod. K nejbližšímu střetnutí se Táborsko vypraví v neděli 14. května na hřiště šestého Varnsdorfu.

