Dvěma góly k výhře svého týmu přispěl pětadvacetiletý Patrik Brandner, jenž před nedělním utkáním se Sokolovem (od 17 hod. na Střeleckém ostrově) odpovídal na dotazy Deníku jižní Čechy.



Na hřiště jste ve Znojmě šel až po hodině hry, přesto jste ještě stihl dát dva góly. Měl jste z toho velkou radost?

Je to hodně příjemné, tím spíš, že to v Dynamu navíc byly i mé první góly ve druhé lize. Důležitější ale je, že jsme vyhráli a zase se o kousíček přiblížili k postupu do ligy.



Jak byste ty své góly sám popsal?

Na první gól tam byl centr od Ládi Martana, já si prvním dotekem obhodil gólmana a dával to do prázdné brány. Na druhý gól mi Řízek (Michal Řezáč – pozn.) míč hrudí sklepl a já už to jen z jedničky rovnou napálil.



Vy jste přišel na hřiště za stavu 0:1, ale v té poslední půlhodině padlo ještě šest branek. To se ve fotbale až tak často nevidí…

To máte pravdu, vidí se to málokdy, nicméně jak říkám, hlavní je, že my těch gólů dali víc a vezli jsme si tři body.



Co k té přestřelce?

Znojmo ten svůj první gól dalo prakticky ze své první střely přímo na bránu a my už vedli v té chvíli 4:0. Měli jsme tam i další šance, takže to klidně mohlo být i víc.



Nicméně dát pět gólů venku, to se hned tak nepodaří!

To určitě ne, teď se musíme ale soustředit na neděli, podcenit Sokolov nemůžeme. Ve druhé lize nelze nikoho podcenit. Vyhrát i prohrát může každý s každým.



Ve Znojmě jste dal za Dynamu první góly ve druhé lize, avšak dvěma góly jste se taky uvedl v zimě hned po svém příchodu sem, ne?

Je to tak, já přišel do Budějovic před odjezdem na soustředění do Chorvatska, kde jsme všechny tři zápasy vyhráli a mně se tam taky podařilo dát dva góly.



Přitom ve druhé lize pravidelně v základu nenastupujete, nemrzí vás to?

Samozřejmě, že mě to mrzí, ale vyhrává se, takže trenér do sestavy nesahá.



Vy jste všech osm zápasů na jaře vyhráli a celkem máte jedenáct výher v řadě. Zažil jste někdy podobnou sérii?

Tak to tedy ne, spíš jsem zažil v první lize pravý opak…



Zmínil jste nedělní zápas se Sokolovem, a byť jste správně řekl, že si nemůžete dovolit ho podcenit, venku vás čekají i těžší zápasy s vašimi pronásledovateli Hradcem a Jihlavou. Navíc v Hradci jste to před svým příchodem do Dynama taky zkoušel, bude to tudíž pro vás ještě o něco víc prestižní zápas?

Když jsem končil v pražské Dukle, ozval se mi Jirka Sabou, s nímž jsem v Králově Dvoře ještě hrál, že by o mě měli zájem. Tak jsem přijel, ale nějak jsme se nedomluvili. Kdybychom tam uspěli a já k tomu třeba i pomohl, určitě by mě to hodně těšilo.



Trenér Horejš nerad slyší, když mu někdo říká, že už je to hotové a že vás nic nemůže zastavit. Devět bodů v čele ale je hodně slibných…

To jistě je, jenže v tříbodovém systému se dá i o velký náskok přijít. Zbývá ještě šest zápasů a my se na musíme na každý z nich velice pečlivě připravit.



Vy jste už v první lize působil, rád byste se tudíž do ní zase vrátil?

Samozřejmě, že kdyby se nám to povedlo, měl bych velkou radost. Já osobně věřím, že se nám to povede a že si ligu vybojujeme, ale teď je před námi zápas se Sokolovem a hlavně na něj se musíme teď soustředit..