České Budějovice – Ve šlágru podzimní části II. ligy fotbalisté Dynama po disciplinovaném a výborném výkonu přehráli vedoucí Jihlavu 2:0 a kolo před koncem první poloviny soutěže se před ní posunuli do čela druholigového tabulky.

Pečetící gól na 2:0 dal v nastavení střídající Robert Kovaľ, k němuž s gratulací spěchá autor prvního gólu David Ledecký. | Foto: Foto: Jan Škrle

„Vyhráli jsme utkání s těžkým soupeřem a po Hradci doma porazili dalšího ambiciózního rivala. Hlavně jsem ale rád za to, jakým způsobem jsme to utkání zvládli,“ neskrýval trenér David Horejš na pozápasové tiskovce svou spokojenost. „Myslím, že jsme od první minuty byli jednoznačně lepším mužstvem a že jsme od začátku šli za vítězstvím,“ vyzdvihl.



Své hráče pochválil hlavně za výkon v první půli: „V naší hře byl vysoký presink, vysoké napadání, bylo tam nasazení i agresivita. Soupeře jsme tím nutili ke ztrátám, , anebo k nakopáváním míčů, které jsme sbírali. Jediné, co do půle chybělo, byly góly,“ posteskl si trenér Dynama.



Jeho svěřenci přitom dobré příležitosti měli už do přestávky, byť to neměli jednoduché. Jihlava, která v předchozích pěti vítězných utkáních v řadě dostala jen jeden gól, totiž do přestávky veškeré své úsilí zaměřila na zajištěnou obranu, takže se Jihočeši přes stálý tlak a velkou převahu nedostávali do šancí snadno.



Tu největší měl Ledecký, který zblízka hlavou přestřelil. Nicméně svou pověst kanonýra potvrdil hned v nástupu do druhého dějství, kdy domácí drtivý tlak korunovali třemi rohy v řadě a po tom třetím z nich už Ledecký z Havelkova centru zamířil hlavou přesně a domácí konečně svou převahu korunovali i gólem. „Vstup do druhé půle se nám vydařil, pak nás sice ta pauza s výměnou rozhodčích trošku vyvedla z tempa, přesto jsme dle mého soudu měli utkání stále pod kontrolou,“ usoudil trenér Horejš.



Výhru Dynama za zcela zaslouženou označil i trenér hostí: „Domácí šli od první minuty za vítězstvím víc než my. Bylli rychlejší, agresivnější, my neměli odražené míče a prohráli jsme všechny souboje. Po pauze jsme se sice o něco zlepšili, na body to stačit však nemohlo,“ uznal trenér Martin Svědík.



Jeho svěřenci teprve po obdrženém gólu ukázali, že umí hrát i směrem dopředu. Nejblíže gólu byli ke konci utkání, kdy se po rohu prodral k hlavičce zblízka Tlustý, Staněk ale na brankové čáře skvěle zachránil. „Jindra Staněk nás v ten moment podržel, myslím si ale, že my těch šancí měli daleko víc,“ poznamenal budějovický kouč.



Měl pravdu, i po půli, byť se hra v poli přece jen vyrovnala, měli Jihočeši několik slibných šancí a vše završil v dlouhém devítiminutovém nastavení Mršić, jenž svou sólovou akci završil dělovkou z malého vápna do břevna.



Krátce nato pečetící druhý gól ale už Dynamo dalo. Jeho autorem byl Robert Kovaľ, jenž přitom na hřišti byl jen pár vteřin… „I tak se někdy to střídání vydaří,“ usmíval se trenér Horejš.



Ten ke šlágru podzimu na rozdíl od většiny předchozích utkání dal v základní sestavě před Kovaľem a Grajciarem přednost Wermkemu a Čavošovi. „Jsem rád, že v týmu je taková konkurence,“ ocenil Horejš, a dodal, že Čavoš si svými výkony už v několika předchozích utkáních nominaci zasloužil. „I proti Jihlavě potvrdil, že nastoupil právem. A radost mám i z výkonu Wermkeho, pracoval pro tým a odehrál výborné utkání.“ Mimořádnou pochvalu si vysloužil i stoper Novák: „Jeho výkon byl nadstadardní, hrál velice dobře. Navíc vedle něj roste i Lukáš Havel. Jednotlivce ale příliš nechci vyzdvihovat, jedničku zaslouží celý tým,“ uzavřel Horejš.



A to na jedničku podtrženou, dalo by se dodat!