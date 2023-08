Fotbalisty druholigového FC Silon Táborsko po dvou domácích výhrách 1:0 česká ve středu večer od 18 hodin v Chrudimi v novém ročníku druhé nejvyšší soutěže premiérový zápas na venkovním hřišti. „Věřím, že i z Chrudimi přivezeme body,“ v rozhovoru pro Deník prohlásil po výhře s béčkem pražské Sparty trenér Roman Nádvorník.

Bojan Dordič a Jakub Šašinka se radují, po jejich spolupráci padl vítězný gól Táborska v zápase s béčkem Sparty. | Foto: Deník/ Jan Škrle

Jeho svěřenci zápas s mladíky Sparty rozhodli v první půli, ve které byli lepším týmem. „My jsme měli prvních pětadvacet minut hodně dobrých, vstřelili jsme i gól a mrzí mě jen to, že jsme nepřidali ještě druhý,“ posteskl si táborský kouč. „Třeba Zeman tam měl dvě situace, ty jsme ale nevyřešili ideálně.“

V prvním poločase, přestože i béčko Sparty s několika pendly z prvoligového áčka mělo několik slibných příležitostí, měli na svých kopačkách míč více Jihočeši. „Ve druhé půli, kdy jsme vedli 1:0 a dopředu se tudíž musela více tlačit Sparta, jsme se zaměřili hlavně na to, abychom gól nedostali,“ krčil rameny trenér Nádvorník. „Přesto jsme měli i po půli zajímavé akce směrem dopředu a také možnosti, ze kterých jsme zápas mohli a také měli rozhodnout. Nicméně gól jsme ani ve druhém zápase nedostali a jsme šťastní, že máme ze dvou úvodních utkání plný bodový zisk,“ ocenil Roman Nádvorník.

Zatímco Táborsko ve dvou úvodních zápasech neztratilo ani bod, béčko Sparty je bez bodu poslední. Přitom většinu času mladíci Sparty drželi s Táborskem krok. „Do utkání jsme vstoupili aktivně a do půle jsme si vytvořili tři jasné gólovky, ty jsme ale nedokázali proměnit,“ litoval letenský kouč Petr Janoušek. „Po laciných chybách jsme soupeře dostali do hry a z jedné situace, kdy jsme trestuhodně ztratili míč, jsme nechali soupeře skórovat. Celou druhou půli jsme se snažili dobývat velmi dobře organizovaný blok soupeře, doplácíme však na to, že chceme hrát hezký fotbal a vytvářet si akce, ale ve finální fázi se nedokážeme prosadit,“ uzavřel hodnocení zápasu pro klubový web letenský kouč.

O vítězství Táborska rozhodl už v první půli Bojan Dordič po úniku Jakuba Šašinky, s jehož důrazem a přímočarostí si sparťané často nevěděli rady. „Šašinka odehrál velký zápas, byl to rozdílový hráč, vyhrával všechny osobní souboje, výborně sklepával balony,“ chválil hrotového útočníka Nádvorník. „Soubojů bylo skutečně hodně, ale to je fotbal,“ řekl po zápase Jakub Šašinka ve svém rozhovoru pro Deník.

V obraně domácích zářil stoper Mamadou Kone. „Odvádí dobré výkony v každém zápase,“ těšilo Nádvorníka.

Oporou vítězů byl i gólman Martin Pastornický. „Těší mě, že se mu daří. My měli těžké rozhodování, koho do brány postavit, protože v přípravě byli jak Pasta, tak Kerl zcela vyrovnaní. Pro Pastu nakonec rozhodly jeho větší zkušenosti,“ zdůvodnil Nádvorník sázku na Pastornického, jenž už do půle vychytal ve dvou šancích Schánělce a po půli zlikvidoval i únik Cisseho. I díky tomu hrálo Táborsko druhý zápas v řadě s nulou vzadu. „Nejsou to jen dva zápasy, my nedostali gól ani v posledních dvou přípravných utkáních s Přešticemi a se silnou Duklou, takže máme bez obdrženého gólu už čtyři zápasy v řadě! To je dle mě úžasné a velice bych si přál, abychom v tom pokračovali dál,“ myslel už trenér Nádvorník na příští druholigová střetnutí.

A to nejbližší z nich čeká na Táborsko už ve středu v Chrudimi, kde se Nádvorníkovi svěřenci dle slov svého trenéra chtějí prezentovat stejně aktivním fotbalem jako doma. „Chceme ten zápas zvládnout a myslím, že v zádech se dvěma výhrami v řadě můžeme i v prvním duelu na cizím hřišti uspět,“ zdůraznil trenér Táborska, jenž zná i recept, jak na to: „Chceme hrát se stejným sebevědomím jako doma a věřím, že i v tom prvním utkání venku potvrdíme formu a že v sobotu pak tady na Brno bude plný dům!“ zval Roman Nádvorník fanoušky už dopředu na sobotní velký šlágr.