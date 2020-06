Fotbalisté z Tábora prožívaji velmi příznivé období. Byli nejlepší ve třetí lize, zajistili si postup do druhé. Dva členové kádru se v době volna rozhodli a vyrazili do nemocnice. "Jme prvodárci krve," usmívali se Jaroslav Větrovský a Mikuláš Jáša.

Fotbalisté FC MAS Táborsko darovali krev | Foto: Deník

Hráči FC MAS Táborsko naběhali v době pandemie nového typu koronaviru individuálně víc než 180 kilometrů. Po návratu ke společnému tréninku odehráli několik přípravných duelů a dostali od trenéra Miloslava Brožka volno. „Domluvili jsme se a vyrazili jsme do českobudějovické nemocnice, kde jsme

darovali krev,“ popisoval Jaroslav Větrovský, který se na transfuzní oddělení vypravil společně s Mikulášem Jášou. Oba darovali krev poprvé. „Docela to byl zážitek, jsme rádi, že někomu naše krev pomůže, pokud to půjde, rádi si to zopakujeme.“ S největší pravděpodobností se příznivci FC MAS Táborsko mohou těšitna druhou ligu, tým totiž byl v době přerušení třetí ligy v soutěži nejlepší a postoupí.