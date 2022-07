V úspěšném jihočeském klubu působí nový trenér, nový je název klubu a hráči dostanou nové dresy. Prostě úplně jiné Táborsko, než na jaké bývali fanoušci zvyklí. "I herní styl bude jiný," přikyvuje Radoslav Kováč, který bude v roli trenéra. Pod jeho taktovkou vstoupí Táborsko do druhé ligy v sobotu v Příbrami. Kováč je bývalý český fotbalový obránce a reprezentant. Od června 2020 do června 2021 byl hlavním trenérem SFC Opava. Hráčskou kariéru ukončil v květnu 2016 po sezoně 2015/16 Synot ligy v dresu klubu AC Sparta Praha. Je mistrem Evropy hráčů do 21 let z roku 2002. Mimo ČR působil na klubové úrovni v Rusku, Anglii a Švýcarsku. Teď tvoří novou éru táborského fotbalu.

A tým se pokusí zaskočit soupeře ve II. lize tříobráncovým systémem. Nejprve tedy Jihočeši vyrazí do Příbrami. Poprvé v domácím prostředí se fotbalisté klubu FC Silon Táborsko představí šestého srpna, kdy soupeřem Kováčova týmu bude atraktivní rezerva pražské Slavie.