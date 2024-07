Táborsko začne Chance národní ligu v sobotu zápasem proti Slavii B. Trenér Nádvorník dovedl v minulé sezoně tým až do baráže o první ligu. Také v přípravě na nový ročník hráči pod jeho vedením pracovali velmi precizně na vylepšení detailů. Která z nových tváří by pro trenéra měla být nejvýraznější posilou? "Přivedli jsme dva hráče, Heppnera a Nečase."

Cenné u Heppnera je, že se jedná o levonohého fotbalistu. Velkou kuriozitou je, že tento hráč rozhodl jarní druholigové utkání na stadionu v Kollárově ulici, kde Vlašim porazila Táborsko 2:1 (0:1). Obě branky vsítil v 60. a 66. minutě právě Heppner, který otočil utkání. Táborsko tedy dobře ví, že 180 cm vysoký bek umí skórovat. V uplynulém ročníku F:NL zvládl 24 utkání, vsítil v nich 4 góly a připsal si 3 gólové asistence. Petr Heppner, odchovanec Liberce, má za sebou více než 100 druholigových zápasů. Působil také v týmu FK Varnsdorf.

„Před prvním kolem má Nečas blíž do základní sestavy. Oba dva nám ale vytvořili zdravou konkurenci, kterou jsme potřebovali v týmu,“ říká Nádvorník, jak příchod obou hráčů vnímá.

Táborsko vstupuje do Chance národní ligy | Video: Deník/ Kamil Jáša

Remízová generálka v Hradci Králové Jihočechy naplnila očekáváním. „Musím říct, že to byl asi náš nejlepší zápas v přípravě. Jsem rád, že kluci k tomu přistoupili dobře a že jsme měli kvalitu ve výkonu. Doufám, že to převedeme do prvního ligového kola.“

Kapitán Pavel Novák je před startem druhé nejvyšší soutěže dobře naladěný, ale lehce opatrný. Zkušený hráč dokáže dobře odhadnout, jaký byl nový ročník mohl být. Odchovanec fotbalu v Jindřichově Hradci říká: „Bylo by pěkné alespoň obhájit tu příčku, kterou jsme obsadili minulý rok. Nicméně víme, že soutěž byla velmi vyrovnaná a měli jsme v některých chvílích štěstí. Tým je připravený bojovat o každý bod a každý gól a věříme, že můžeme být znovu úspěšní. Co se týče generálky v Hradci, myslím, že jsme předvedli dobrý výkon a určitě je to dobrý odrazový můstek do ligy.“

Podobně vidí ambice jediného jihočeského týmu v soutěži i výkonný ředitel klubu Martin Vozábal: „Samozřejmě, slovy trenéra, bychom chtěli být lepší než loni, ale je potřeba respektovat soutěž a soupeře. Nesmíme si myslet, že to půjde setrvačností dál. Čeká nás velmi těžký ročník. Dali jsme si laťku a s majitelem říkáme, že cíl je do pátého místa. Pokud to bude lepší, fajn. Pokud to bude šesté nebo sedmé místo, svět se nezboří. Ale tlak na nás bude.“

Vozábal dobře, ví, tlak si na sebe vytvořili především hráči sami. Jak? Čím? Výbornými výkony v minulém ročníku a také v baráži s Dynamem České Budějovice. „Je potřeba vnímat, že soutěž je velmi těžká a respektovat ji,“ dodal Vozábal. V generálce uhrál jihočeský klub bezgólovou remízu na stadionu prvoligového Hradce Králové. Poprvé v novém ročníku půjdou fanoušci na mistrovské utkání v sobotu, kdy do Tábora dorazí na 17. hodinu rezerva pražské Slavie.