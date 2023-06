Nedělní remízou 2:2 s Příbramí zakončili fotbalisté FC Silon Táborsko letošní ročník II. ligy, v němž díky vydařené druhé polovině jarní části soutěže skončili na sedmé příčce tabulky a s desetibodovým odstupem od pásma sestupu.

V Táboře v posledním kole letošního ročníku II. ligy končil svou kariéru stoper Jakub Navrátil a byly u toho i obě dcerky Barborka a Tonička i manželka Barbora. | Foto: Deník/ Jan Škrle

„Myslím, že na jaře jsme fanoušky většinou potěšili,“ zcela oprávněně se v úterním Deníku trenér Roman Nádvorník v první části svého ohlédnutí za uplynulou sezonou nikterak netajil svou spokojeností.

Ale není divu, táborští fotbalisté z posledních osmi zápasů jich šest vyhráli a jen jednou vyšli naprázdno. Navíc hráli i fotbal, který se divákům líbil. „Bylo to znát, návštěvy na poslední zápasy se zvedly,“ ocenil táborský kouč. „Chodilo až patnáct set lidí, to je na táborské poměry krásná návštěva.“

V zápase s Příbramí se diváci rozloučili s kapitánem týmu a douholetou oporou týmu Jakubem Navrátilem, jenž ve svých devětatřiceti letech zakončil svou bohatou aktivní činnost.

Na jaře vedle Navrátila ve středu obrany většinou hrál neméně zkušený exbudějovický Pavel Novák, takže Táborsko v té době mělo nejstarší stoperskou dvojici celé soutěže… „Týden před soutěží se nám na celé jaro zranil stoper Černický, který patřil do základní sestavy. My najednou byli bez stopera, tak jsme hledali někoho, o kom bychom si byli jisti, že ho na stopera můžeme dát. My v té době hráli o záchranu, tak jsme hledali někoho, kdo by tuto složitou situaci zvládl. Tím bezesporu Novas byl a my jsme byli velice rádi, že se nám ho podařilo přemluvit a přivést z Rakouska, kde v té době po odchodu z Dynama působil,“ vysvětloval Roman Nádvorník, dle něhož oba zkušení stopeři vedle obranné činnosti byli výborní také v organizaci hry a rozehrávce. „Samozřejmě menší problémy rychlostně byly, když jsme chtěli hrát hodně vysoko,“ pousmál se Nádvorník.

Díky zmíněným šesti výhrám v posledních osmi kolech fotbalisté Táborska dohrávali sezonu v klidu. „Nebyli jsme zatíženi sestupovou matematikou a z toho jsme samozřejmě měli velkou radost, protože to, co se na spodku tabulky dělo až do posledního kola, bylo až neuvěřitelné,“ zhluboka si trenér Nádvorník oddechl.

To, že se záchranářské starosti Táborska netýkaly, bylo důležité i kvůli chystané fúzi se Sokolem Lom. „Od nové sezony Lom, který po vítězství v divizi postoupí do třetí ligy, bude naším béčkem, což je ideální pro hráče z lavičky, kteří tak budou mít zápasové zatížení v kvalitní soutěži. To je jedna věc, navíc třetí liga je vhodnou soutěží i pro hráče, kteří vycházejí z devatenáctky,“ vyzdvihl Nádvorník, dle něhož tudíž áčko ve druhé lize a béčko ve třetí lize je optimální kombinace.

A co Tábor a I. liga? Jen fantazie? „My, kdybychom zvládli na jaře první tři kola, kdy jsme měli těžké soupeře a chyběla nám i trocha štěstí, tak jsme se teď chystali na baráž,“ pousmál se táborský kouč, načež jedním dechem však dodal, že první liga není jen o síle týmu, ale i o patřičné infrastruktuře a dalších náležitostech. „Pokud by šlo jen o hráčskou kvalitu, tak já si myslím, že se příští sezonu budeme pohybovat kolem toho šestého místa. Že navážeme na konec této sezony a budeme hrát nahoře,“ zdůraznil Nádvorník, dle něhož se v Táboře plno věcí změnilo k lepšímu. „I na stadionu se tady udělal velký kus práce a já věřím, že brzy bude i splňovat podmínky, aby se tam jednou i ta liga mohla hrát,“ uzavřel trenér Táborska.