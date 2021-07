Na předsezónní tiskové konferenci fotbalového klubu FC MAS Táborsko, o které jsme včera informovali, zazněl jasný cíl – v nadcházející sezoně Fortuna národní ligy se vyhnout záchranářským bojům.

Tisková beseda FC MAS Táborsko. | Foto: Jan Škrle

Letos na jaře si tým tyto „práce“ vyzkoušel a hodlá to změnit. „Znamená to, že musíme hned na podzim posbírat co nejvíce bodů. Odpovědnost leží na bedrech trenéra Brožka. Kádr teď v létě hodně rotoval. Došlo ke změnám. Řekl bych, že aktuálně volíme strategii trpělivosti v tom smyslu, že kádr hráčů není ještě úplně dotvořený, chceme tým ještě doplnit,“ uvedl ředitel klubu Josef Holub. Předpokladem je, že do týdne se k týmu připojí další hráči, půjde mj. o cizince.