Fotbalisté druholigového Táborska vstoupili do nového ročníku sezony před týdnem výhrou 1:0 nad nováčkem z Kroměříže a tři body chtějí získat i v pátek, kdy doma hostí mladíky Sparty.

Fotbalisté Táborka ve 2. kole II. ligy hrají v pátek doma se Spartou B. Budou se radovat podobně, jako před týdnem po výhře s Kroměříží? | Foto: Deník/ Jan Škrle

Rezerva Sparty šla do soutěže s velkými ambicemi, jenže v prvním kole v pražském derby s Duklou prohrála nečekaně vysoko 1:4.

Přitom k dispozici trenéři lB-týmu Sparty měli i pendly z kádru áčka v čele s brněnskou posilou Michalem Ševčíkem. „My v prvních dvou minutách nedali velké šance a naopak jsme pak doplatili na chybu z půlky hřiště, kdy jsme propadli v obranné fázi,“ vraštil čelo trenér Petr Janoušek, dle něhož jeho svěřenci pak defenzivu pojali trochu hekticky. „Ale v poločase jsme se zklidnili a znovu jsme se dostali do šancí. Jenže zase platilo nedáš, dostaneš. Takže spokojenost určitě nepanuje,“ před cestou na jih Čech uvedl trenér letenského béčka.

To v táborské kabině před pátečním utkáním panuje po výhře s Kroměříží pohoda: „Byl to zápas o jedné dvou šancích a jsem rád, že jsme ho zvládli,“ pochvaloval si brankář Martin Pastornický, jenž s Kroměříží vychytal nulu. „Myslím si, že se Spartou to bude víc otevřený fotbal, kde už těch šanci přijde víc. Sparta sice prohrála vysoko s Duklou, ale jednoduché to nebude. Musíme do toho opět dát sto procent!“

Atraktivní zápas začíná na Kvapilce v pátek v 18 hodin.