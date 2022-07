Ani proti Přešticím ale trenér Radoslav Kováč ještě své mužstvo neposlal ve složení, v jakém by měl naskočit v zápase o mistrovské body. Základní sestava ještě stále nemá konečnou podobu. Ostatně chyběli i rekonvalescenti Tusjak a Provazník, zotavuje se i Musa Itopa.

Hosty z Přeštic předcházela pověst velice kvalitního týmu, který prošel divizní skupinou A bez jediné porážky. Tuto pověst i u Jordánu v sobotu potvrdili a domácímu favoritu byli zdatným soupeřem.

V prvním poločase, který přinesl vyrovnanou hru s mírnou převahou Táborska, měl obrovskou šanci ve 30. minutě Tolno, jenž se do Tábora vrátil z hostování v SK Dynamo České Budějovice. Sám si vybojoval míč a sprintoval na bránu hostí, jejího strážce ale neprostřelil. Přeštice do té doby podobně velkou šanci neměly, přesto šly do vedení, když pět minut před přestávkou po Kopřivově faulu překonal z pokutového kopu Zadražila v domácí brance Beránek. Pak spálil dvě dobré šance hostí Arsberger.

V průběhu druhého poločasu poslal do zápasu táborský trenér Kováč prakticky novou jedenáctku a čerstvé síly byly znát, protože hned v úvodu této části zápasu Jihočeši dvěma góly skóre zápasu otočili: ve 47. minutě Tolno po akci osmnáctiletého mladíka Svatka vyrovnal na 1:1 a jen o čtyři minuty později Svatek střelou po zemi k tyči dal na 2:1. Táborsko mělo i nadále více ze hry a také několik velikých příležitostí – sám Tolno měl dvě tutovky v 53. minutě v samostatném nájezdu a v 70. minutě po akci Sy Babacara (střela byla zblokována) – jenže svůj náskok nepojistilo. Čtyři minuty před koncem po dobře zahraném rohovém kopu Kramla tečoval Vohrna balon šikovně za Kotkova záda na 2:2.

V dresu třetiligového nováčka FK Robstav Přeštice se v Táboře představil i místní rodák Martin Zeman, jenž ve své bohaté kariéře mj. hájil barvy pražské Sparty, Plzně, Příbrami, Liberce, Mödlingu, Senice či Sionu. Potvrdil, že i ve svých třiatřiceti letech bude patřit mezi opory týmu.

FC SILON Táborsko – FC Robstav Přeštice 2:2 (0:1)

Branky: 47. Tolno, 51. Svatek – 40. Beránek (11), 86. Vohrna. Rozhodčí: Všetečka - Pečenka, Cichra. Diváků: 250.

Sestava Táborska: Zadražil (46. Kotek) – Bezpalec (69. Němeček), Navrátil, Mezera (78. Míka) – Liepa (46. Javorek, 69. Jansa), Kopřiva – Plachý (78. J. Šplíchal), Varačka (46. Svatek), Tolno (69. Nešpor), Kosek (M. Šplíchal) – Mach (55. Sy Babacar).

V neděli 24. července od 16 hodin hraje FC SILON Táborsko v Českých Budějovicích s domácím Dynamem.

Autor: Luboš Dvořák